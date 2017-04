Otro revés Le revocaron la visa de turista a Andrea del Boca En El diario de Mariana contaron que Andrea Del Boca no podrá viajar a Estados Unidos porque la Embajada le negaron le revocaron la visa. El argumento.



Andrea del Boca recibió otro revés en su proyecto para irse a trabajar en Estados Unidos. El Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de turista luego de que ella hubiera pedido un permiso para trabajar. El argumento de la Embajada fue que la oferta laboral no era firme y que temen que se quede a vivir allí sin trabajar.

Así lo contaron en El diario de Mariana, y agregaron que la actriz fue citada para darle la noticia y explicarle que es riesgoso dejar entrar a alguien con un trabajo poco firme y sin confirmar.



Esta no fue la única traba que tuvo para irse. Su ex marido, Ricardo Biasotti, y padre de su hija Anna Chiara, de 16 años, también se opuso a que la nena viajara, por lo que le negó el permiso para llevarla. Otra hipótesis sobre la negación tiene que ver con su problema judicial en Argentina.



Del Boca tenía previsto iniciar las grabaciones en Univisión el 17 de mayo.





Fuente: Rating Cero



Lunes, 03 de abril de 2017