Escalofriante

Antonio Gasalla reveló detalles de la macabra brujería que le hicieron en Cuba

Antonio Gasalla reveló por primera vez detalles de la macabra brujería que le hicieron en su visita a Cuba. "Yo había ido a comprar una obra para traerla acá al Maipo, y parece que no les gustó nada, y me hicieron un trabajito", confesó el capocómico en Agarrate Catalina.



Luego dio detalle por detalle de qué se trataba la brujería. "La señora agarró la paloma, le dio dos vueltas a la cabeza, se le arrancó y me la puso en la mano. Yo todavía podía sentir parpadear la cabecita de la paloma. Nos tiró la sangre encima. Después agarró la gallina e hizo lo mismo. También nos tiró la sangre encima".



"Ella tomaba el perfume y nos escupía. Este hombre que estaba en el suelo de pronto comienza a tomar conciencia y se empieza a poner muy violento. La mujer nos explica que él iba a recibir al muerto. Esto duró más de tres cuartos de hora". completó.



Rating Cero



Lunes, 03 de abril de 2017