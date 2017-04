Única Moria Casán explicó cómo es su tratamiento de medicina cuántica: "Me achica el cuerpo" A los 70 años, Moria Casán lleva adelante una increíble transformación de su cuerpo y está como nunca antes. El cuerpo estilizado y delgado de la actriz deja a todos boquiabiertos y se lleva todas las miradas.



La capocómica una vez más contó detalles de su tratamiento para rejuvenecer su figura. "No tengo ninguna fajita, cero pancita, todo gracias al rejuvenecimiento de células y todo lo que me pone el doctor (Rubén) Mühlberger", expresó



"Estoy toda chiquitita. La terapia ortomolecular ya fue, es una medicina cuántica. Tiene un láser alemán que cuando te lo pasa es como que te achica, es rarísimo. Me lo pasa en la cara y no duele nada. Y mientras el doctor me pasa el láser, las chicas me mandan frío con una manguera de hielo, entonces el calor no lo sentís. Amén de eso, unos sueritos con aminoácidos. La alimentación, normal. Como harinas una vez a la semana, estoy comiendo poca carne porque ya me hartó pero no porque sea necesario", reveló.

