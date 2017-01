9 de enero Mi Horóscopo Hoy Aries



Trate de distribuir adecuadamente las energías. Transitará una jornada muy activa donde podría quedarse sin aliento.

Amor: Valore sus afectos y no los arriesgue por querer tener siempre la última palabra.

Riqueza: Esté atento a las oportunidades, posiblemente reciba ofertas para ampliar su panorama laboral.

Bienestar: Planifique hoy mismo un encuentro con sus amigos. Disfrutará de una reunión muy satisfactoria.





Tauro



Prepárese, ya que su espíritu aventurero lo llevará a emprender nuevas actividades poco tradicionales, pero serán muy satisfactorias para su vida.

Amor: Vivirá un encuentro afectivo muy favorable con la persona menos pensada.

Riqueza: Distribuya equitativamente las responsabilidades con sus pares y usted ocúpese de lo más urgente.

Bienestar: Entienda que las malas posturas podrían ser la causa de sus dolores de espalda.

Géminis



Empezará la semana con la Luna en su signo, querrá expresar todos sus sentimientos. Se sentirá alegre y vital.

Amor: Si las relaciones con sus familiares se complican, no dude en entablar un diálogo sincero y aclare las cosas.

Riqueza: Ciertos negocios vinculados con el exterior, podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos.

Bienestar: Baje el ritmo acelerado de su trabajo, ya que puede afectar sus nervios.





Cáncer



No se impaciente y quédese tranquilo. Si sigue siendo tan perfeccionista, no conseguirá estar conforme con nada de lo que haga.

Amor: Planee una cena romántica con su pareja para reconciliarse. Pero trate de no reprocharle nada.

Riqueza: Época propicia para decidir sobre cuestiones comerciales y hacer nuevos contactos laborales.

Bienestar: Intente reírse más en la vida. Será la mejor manera para distenderse.



Leo



Necesitará dedicarle más tiempo al diálogo con su familia, así podrá ver cuáles son sus necesidades y comprenderlas.

Amor: Viva el presente con su alma gemela y a partir de ahí planifiquen el futuro juntos.

Riqueza: Concurra a esas reuniones sociales, le servirán para establecer importantes contactos laborales para sus futuros proyectos.

Bienestar: Busque y comience alguna actividad creativa que le permita desplegar su imaginación.





Virgo



Durante esta jornada, procure ocupar su mente en cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales.

Amor: Manifieste lo que siente, porque su pareja no entenderá lo que sucede entre ambos.

Riqueza: Procure guardar dinero para invertir en las actividades que le interesan.

Bienestar: No desaproveche las horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia.





Libra



Comience a moderar su impaciencia y recuerde que deberá esforzarse mucho para alcanzar sus metas.

Amor: Esta jornada tendrá la suerte de conocer a alguien que le enseñará a amar verdaderamente.

Riqueza: Las criticas y sugerencias de otros le servirán para llevar adelante sus futuros emprendimientos.

Bienestar: Cuando finalice la jornada, dedíquese a pasear y relajar su mente del estrés rutinario.





Escorpio



No es el mejor momento para que tome ninguna decisión de forma apresurada hasta que no tenga claro qué es lo que quiere.

Amor: Hoy se sentirá en el paraíso. Su pareja lo ayudará a olvidar sus preocupaciones.

Riqueza: En días, iniciará diálogos que preanuncian interesantes negocios y buenas ganancias.

Bienestar: Deje de tentarse por los dulces, sepa que su organismo se lo agradecerá.





Sagitario



Al tener la Luna en oposición en esta jornada, evite desencadenar toda clase de discusiones por motivos irrelevantes.

Amor: Con sus amistades no guarde resentimientos, pero sí preserve las relaciones que le hacen bien.

Riqueza: Maneje su espíritu inquieto, ya que lo llevará a tomar decisiones arriesgadas, preste atención a los detalles.

Bienestar: Empiece a liberar su energía negativa y rechace todo tipo de presiones que lo angustian.





Capricornio



Durante esta jornada, aproveche y realice una revisión de su vida. Antes que nada, deberá ordenar sus planes y fijar sus prioridades inmediatas.

Amor: El orgullo y su amor propio puede convertirse en su peor enemigo en el vínculo amoroso.

Riqueza: Aunque sus proyectos parezcan demorarse, no se deprima, todo se solucionará pronto.

Bienestar: Para conciliar el sueño y mejorar su descanso, pruebe con los baños de inmersión y las hierbas naturales.





Acuario



Una mirada hacia el pasado, lo ayudará a solucionar ciertos temas del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.

Amor: Hoy decídase e invite a salir a cenar a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Evite asumir responsabilidades extras, avance sobre las tareas que ya están predeterminadas.

Bienestar: Si se siente desganado, reúnase con gente que alegre su espíritu.





Piscis



No permita que los demás desestimen sus ideas. Utilice su poder de convencimiento para hacer valer lo que piensa y lo que cree usted.

Amor: Si sospecha de su pareja, no deje de dialogar con sinceridad y respeto.

Riqueza: Observe cuáles son sus limitaciones financieras. Alguien le solicitará ayuda económica.

Bienestar: Verá que una buena dieta y la práctica de yoga, serán la solución a su nerviosismo constante





Lunes, 09 de enero de 2017 Volver