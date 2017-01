8 de enero Mi Horóscopo Hoy ARIES



Después de tanto, encontrará el camino para exponer su creatividad a través de la expresión. No postergue sus impulsos artísticos.



Amor: Estimule los sentimientos. No deje que los afectos se enfríen.

Riqueza: Compruebe si no está gastando más de lo que puede. Organice sus cuentas.

Bienestar: Este mediodía organice un almuerzo y reciba a la gente que más quiere en su casa.



TAURO



Prevéngase, ya que tendrá la Luna en su propio signo que le hará florecer lo mejor y peor de su personalidad.



Amor: Antes de iniciar una nueva relación, ponga fin a la actual. No se equivoque en la elección.

Riqueza: Etapa ideal para realizar concreciones monetarias, no deje pasar ninguna oportunidad.

Bienestar: Sepa que cada tanto a su organismo le resulta beneficioso ajustarse a una dieta depurativa.



GÉMINIS



En estos momentos, no le será propicio dejarse ganar por su impaciencia. Sepa que reflexionar lo ayudará a dominar sus emociones.



Amor: Busque una agencia de viaje y reserve ese pasaje tan deseado para ambos.

Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con el entorno laboral, podrá obtener sus objetivos.

Bienestar: Verá que junto a sus amigos, hallará la contención emocional que necesita hace días.



CÁNCER



Haga lo posible para recordar sus sueños. Seguramente, el inconsciente pretende trasmitirle algo a su conciencia.



Amor: Noche propicia para disfrutar de la intimidad junto a su enamorado.

Riqueza: Obre con responsabilidad y exija otro tanto de quienes negocian con usted en sus proyectos.

Bienestar: Ejercite, así logrará cambiar la postura corporal que hace tiempo lo tiene tensionado.



LEO



Tenga cuidado con las palabras que utiliza para manifestar sus ideas. Sea más preciso, así los demás podrán comprenderlo.



Amor: Guíese por lo que quiere y no por lo que piensa. Deje atrás las dudas para seguir a su corazón.

Riqueza: Deje de improvisar, utilice ideas convencionales para generar sus propios recursos económicos.

Bienestar: Corte con el sedentarismo, haga alguna actividad física y libere las endorfinas.



VIRGO



Despertará lleno de vitalidad y pasión. Lo mejor será que aproveche la jornada para comenzar una actividad creativa y placentera.



Amor: Frente a las amenazas del mundo exterior, cobíjese en los brazos de su enamorado.

Riqueza: Exponga sus dotes de negociador y así estará en condiciones de solucionar varios conflictos.

Bienestar: Antes de oponerse con su entorno, aprenda que una actitud diplomática es más aconsejable.



LIBRA



Aunque le cuesta abandonar sus hábitos y arriesgarse a algo nuevo, apueste por una transformación. Podrá disfrutar de una vitalidad plena.



Amor: Llegará una persona nueva a su vida que le hará conocer el verdadero amor.

Riqueza: Busque la dirección correcta para poder complementarse con otros y emprender un nuevo negocio grupal.

Bienestar: Esta mañana, aproveche para realizar una salida al aire libre, así depurará el ánimo.



ESCORPIO



Deje atrás todo aquello que es viejo y le genera daño al recordar. Ilumine su interior enfocando la mente en cosas positivas.



Amor: Pruebe con una actitud diplomática, así logrará revertir el enojo de su pareja.

Riqueza: Época positiva que promete éxitos en sus emprendimientos. Una el impulso con la creatividad.

Bienestar: Nadie más que usted sabe qué es lo que realmente le pasa. Preocúpese por la salud.



SAGITARIO



Comprenda que no necesariamente lo inesperado es algo negativo. Aprenda de las circunstancias que se le presentan.



Amor: Su pareja se empeñará en tener razón. Por más que pretenda hacerse comprender, será inútil.

Riqueza: Algunas cuestiones profesionales podrán complicarse si es que adopta una postura rígida.

Bienestar: Muestre lo que tiene adentro. Deje de aparentar, intente ser usted mismo.



CAPRICORNIO



Aléjese de los prejuicios que vuelven del pasado, dé vuelta de página y focalícese en el futuro. Demuestre una actitud positiva.



Amor: Buenas noticias se acercan a su familia, una boda o un nacimiento.

Riqueza: Pretenda ser más cauteloso con sus gastos. Podría lamentar sus exageraciones.

Bienestar: Relájese todo lo que pueda. Quizás ese malestar se debe a la falta de descanso.



ACUARIO



Tenga coraje y concrete sus sueños. Esta jornada será ideal para que inicie las actividades que había postergado hace tiempo.



Amor: Busque una nueva identidad a la pareja. Estabilice su vínculo amoroso.

Riqueza: Aproveche las influencias positivas. Le ayudarán a cambiar el rumbo de sus actividades.

Bienestar: Si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el estrés.



PISCIS



No todos pueden manejarse con su misma rapidez mental. Procure criticar un poco menos y ser más comprensivo.



Amor: Venus lo dotará de encanto y magnetismo. Entréguese al amor sin reservas.

Riqueza: Aunque su presente económico es óptimo, mantenga en equilibrio sus erogaciones monetarias.

Bienestar: Esta noche, acepte de inmediato cualquier invitación para salir y disfrute del momento.



