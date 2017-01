Tendencias

Amor: predicciones signo por signo para 2017

La llegada de 2017 repercute de manera contundente en los signos del zodíaco. ¿Qué le deparará este año?





"Al comenzar una nueva danza cósmica los astros nos vuelven a dar oportunidades y nos ponen también nuevos frenos en el amor.

Hay que animarse a aprender, disfrutar y madurar con las lecciones y el respaldo del entorno astral", adelantó la especialista.





Aries: nuevos pactos y acuerdos. Si están casados o en pareja pongan lo mejor de ustedes. Si vienen arrastrando algún problema, no crean que tirando la relación por la borda se van a sentir mejor. Si quieren pasar un año beneficioso valoren y disfruten lo que tienen. Por momentos, la pasión estará al rojo vivo. Disfrútenla sin tanto análisis.



Tauro: atar cabos sueltos les permitirá recuperar el buen humor y ver que nada sucede por casualidad. Si quieren que el balance general en el terreno sentimental sea auspicioso, tendrán que esforzarse. No bajar los brazos. Los resultados serán inigualables.



Anímense a expresar sin vueltas lo que sienten en su interior y no teman en seguir algunos de sus impulsos. Las dificultades pueden aparecer por caprichos o por problemas emocionales mal canalizados o no resueltos, por eso tengan cuidado en estos temas.



Géminis: año un poco problemático con respecto a las relaciones sentimentales. Traten de lograr compartir momentos tranquilos, sin darse manija, pensando o sacando conjeturas negativas. Tengan presente que el amor es un dar y recibir alegría, y también un estado de distensión. Anímense a manejar sus vidas emocionales y no permitan que se les vayan de las manos muy buenas oportunidades de vivir a pleno los sentimientos. ¡Dejen que aflore su idealismo y efervescencia! Se sentirán muy reconfortados en este terreno.



Cáncer: gracias al entorno astral estarán más sentimentales, protectores, sensuales y enamoradizos que nunca. Y emplearán para enamorar a la persona que les interesa sus mejores armas de seducción. Los reencuentros, reconciliaciones y los inicios de romances serios serán una constante durante este año. Tendrán a su alcance la posibilidad de superar cualquier tipo de dificultades. La estabilidad vendrá de la mano de Neptuno y la Luna.



Leo: hay que cultivar el optimismo, y mostrar la amplia sonrisa que tiene este signo. No se sientan vulnerables ni heridos ni dejados de lado. No permitan que la nostalgia sentimental se instale en su interior ni un segundo, es sólo un espejismo causado por el tránsito de Neptuno y Plutón. En 2017 aprendan a dar, ustedes saben como hacerlo cuando en verdad quieren. Verán que si ponen amor, recibirán amor y muestras de cariño de todo tipo.



Virgo: concordia sentimental. Los afectos en este ciclo logran contenerlos. Recuperarán en la intimidad los límites de lo deseable y de lo posible. La ternura imprime en las relaciones un sello definitivo.



En 2017, permítanse querer sin analizar tanto y dejen que los quieran sin tantas vueltas. "Relájense y déjense llevar por los dictados de sus anhelantes corazones", aconseja la astróloga Mariángeles.



Libra: Arco iris. Intenso. Gran año para disfrutar, no para perderlo con postergaciones. ¡Prepárense!, puede haber un poco de todo: correspondencia, diálogo, amores por carta, por internet, con vecinos, con personas cercanas que hasta el momento habían sido solo amistades. También tendrán la oportunidad de solucionar viejos conflictos familiares apelando al sentido del humor, y tomándose las cosas con filosofía. Sensualidad pura.



Escorpio: disfrute total. En busca de la estabilidad y el afianzamiento. Les llevó tiempo lograrlo pero ahora podrán afirmarse porque sentirán que encontraron a su alma gemela. Durante 2017 las emociones intensas alternarán con algunos períodos de soledad y así renovarás los acuerdos profundos que ayudarán a sentirse más contenidos en el amor. Si vienen con algunos sacudones afectivos, podrán encontrar nuevos acuerdos y renovar lazos.



Sagitario: Gracias al aporte inigualable de los astros, ¡tienen luz verde! Disfruten espectáculos novedosos y salidas de todo tipo junto a su pareja. Si están solos, miren a los cuatro costados: Cupido estará siempre cerca de ustedes. La vida de a dos tomará un sabor a complicidad, a juego divertido, que echará al olvido los desencuentros que pudieran tener en el pasado. Serán un año con toda la energía emocional a flor de piel. Gran erotismo y sensualidad.



Capricornio: finales y nuevos comienzos en el terreno sentimental a causa de los toques de Neptuno y Plutón. Múltiples serán los caminos que se abrirán para los corazones de las cabras que aun permanezcan solitarias. Incluso no sabrán con cual quedarse. Pueden tirar la moneda para que el azar los ayude o bien dejar que los influjos astrales decidan por ustedes. Para quienes ya estén en pareja, dejen de dar vueltas: terminen con relaciones desgastadas o tírense de una vez por todas a la pileta.



Acuario: deberán emplear toda su sensualidad y energía para manejar su vida sentimental, ya que la misma parecerá por momentos que no tiene control. Antiguos recuerdos de la mano de la energía astral saltan a la luz y los ponen en situaciones de replantearse el camino trazado hasta el momento. Actúen con energía y decisión sin temer por el futuro ni lamentarse por el pasado.



Piscis: año de romanticismo. Querrán ver siempre el lado lleno de la copa. Los sueños los llevarán lejos e imaginarán momentos maravillosos. Si están solos podrán encontrar a su otra mitad. Alimenten sus deseos, ¡permítanse soñar! Adquirirán además una gran facilidad para comprender tanto a su pareja como a quienes los rodean. Eso les permitirá proyectarse hacia un futuro positivo. Reconciliaciones, nuevos romances y reencuentros.



INFOBAE.COM

Lunes, 02 de enero de 2017