Año Nuevo ¿Por qué este 31 de diciembre el reloj se congelará a las 20:59:59? Habrá un segundo intercalar para compensar los cambios de rotación del planeta en la mayoría del hemisferio occidental.



Mientras muchos no podemos esperar a que termine el año, llega una noticia de El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia: 2016 durará un segundo más de lo habitual. No se trata de una tortura divina sino de una manera de compensar los cambios de rotación del planeta que tarda un poquito más en dar la vuelta al sol.

Así que dependiendo del lugar del globo, los relojes se congelarán. Aquí será el sábado 31 a las 20:59:59 hs. Al pasar un segundo, no irán directamente a las 21:00:00 si no que se quedarán clavados un segundo más. Este pequeño momento se llama segundo intercalar en español y leap second en inglés.



El procedimiento ya se realizó 26 veces desde 1972, siempre en los meses de junio o diciembre. En 2016 le toca a gran parte del hemisferio occidental y en 2017 le tocará a quienes habitan el hemisferio oriental. Si bien para los simples mortales no significará demasiado, por no decir nada, este cambio es fundamental para los astrónomos y para que el horario siga sincronizado a la perfección con la posición del sol.



Al contrario que los días bisiestos, tienen lugar simultáneamente en todo el mundo. Es responsabilidad del IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service, por su sigla en inglés) medir la rotación de la Tierra y determinar cuándo es necesario un segundo intercalar. Su determinación se anuncia en el Boletín C de la IERS, normalmente publicado cada seis meses.



Históricamente, se insertaban segundos intercalares más o menos cada 18 meses. Sin embargo, la velocidad de rotación de la Tierra es impredecible a largo plazo, por lo que no es posible predecir su necesidad con más de seis meses de adelanto. El intervalo entre el 31 de diciembre de 1998 y el 31 de diciembre de 2005, es el mayor periodo sin inserciones de segundos intercalares desde que se instauró el sistema.Elpais.com.uy



