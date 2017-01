31 de diciembre Mi Horóscopo Hoy

ARIES



Usando la vivacidad y teniendo una buena predisposición, conseguirá excelentes resultados. Mantenga la postura y el entorno lo apoyará.



Amor: Al estar fortalecido podrá enfrentar esa situación de larga data que tuvo con su familia.

Riqueza: Deje de actuar de forma indiscreta, ya que podría tener inconvenientes con alguien de su trabajo.

Bienestar: No se asuste si despierta esta mañana un poco nostálgico, por la tarde cambiará su estado de ánimo.

TAURO



Jornada para que trate de transformar lo imposible en algo posible. Los astros estarán a su favor brindándole el apoyo que necesita.



Amor: Por más que le duela el corazón, deberá soltar ese amor que ya no le pertenece.

Riqueza: Usar los reflejos lo llevará a un éxito inesperado. Podrá exponer sus cualidades financieras.

Bienestar: Controle su nerviosismo riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha regalado.



GÉMINIS



Aprenda a ser más cuidadoso con las decisiones que toma. Jornada óptima para enfrentar nuevos retos en su vida.



Amor: Genere un diálogo tranquilo y pacífico cuando charle con su alma gemela.

Riqueza: Surgirán modificaciones dentro el ámbito laboral, pero serán óptimas y lo favorecerán en la relación con sus pares.

Bienestar: Busque una nueva forma de vida, deje de recordar el pasado y los prejuicios.



CÁNCER



Intente darse cuenta a tiempo de las cosas que últimamente lo están perjudicando en su vida actual y le restan energía.



Amor: Usted está necesitando una persona que se entregue por completo. Evite los amores fugaces.

Riqueza: Incorporando la sensibilidad en el trabajo, obtendrá resultados mucho más positivos.

Bienestar: Estará un tanto desvitalizado, pero trate de concentrarse en las tareas que deba cumplir.



LEO



Sera una época para tomar buenas y nuevas iniciativas. Haga las cosas por usted mismo, ya que contará con mucha vitalidad.



Amor: Debería sacrificarse para obtener eso que tanto desea en el camino del amor.

Riqueza: En pocos días, deberá enfrentarse a un desafío profesional del que saldrá victorioso.

Bienestar: Noche óptima para reencontrarse con ese amigo que no ve hace tiempo.



VIRGO



Intente mantener la calma, ya que en muy poco tiempo verá los frutos de su esfuerzo y podrá sonreír con tranquilidad.



Amor: Modifique algunas cosas en su relación de pareja, así el vínculo podrá prosperar.

Riqueza: Deje de invadir a sus compañeros en el ámbito laboral y evite ser tan competitivo.

Bienestar: En caso de que quiera mejorar su nivel de vida, trate de preocuparse un poco más por su salud física y mental.



LIBRA



Evite retener las emociones por temor a lo que pueda surgirle, de esta forma, siempre estará limitado y no podrá avanzar.



Amor: Noche ideal para organizar una reunión familiar en su hogar.

Riqueza: Sea paciente, las cosas estarán acomodadas para que alcance el éxito y concretar lo que siempre deseó.

Bienestar: Si quiere crecer internamente, deberá comprender y conocer sus fortalezas.



ESCORPIO



Etapa ideal para delinear nuevos objetivos y pensar en un futuro cercano. En estos momentos, no se detenga y aspire a más.



Amor: Tarde para destinar a su pareja. Así podrán relajarse y pasarla bien juntos.

Riqueza: Modifique la forma en la que enfoca los temas financieros, de lo contrario, no podrá avanzar.

Bienestar: El fin de semana haga una salida en contacto con la naturaleza y lejos de la ciudad.



SAGITARIO



Amárrese a sus creencias y principios, ya que lo ayudarán en el futuro de los proyectos. Utilice el liderazgo para poder realizarlos.



Amor: Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico. Estime a su enamorado.

Riqueza: Si bien sus pares sienten envidia y rencor, disfrute de sus logros ya que usted se los ganó.

Bienestar: Esta mañana, seguramente vivirá momentos de desánimo. Trate de rejuvenecer su autoestima.



CAPRICORNIO



Durante estos días deberá estar más receptivo. Así, podrá ver todas las oportunidades que puedan surgir en su vida profesional.



Amor: Cambiando sus acciones, hará que su pareja se sienta feliz a su lado.

Riqueza: Buena jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia.

Bienestar: Evite reprimirse, ya que solo conseguirá ganar angustia y agobiar el corazón.



ACUARIO



No retroceda por miedo a no concretar sus sueños. La jornada será ideal para que inicie las actividades que había postergado hace tiempo.



Amor: Venus lo beneficiará para encontrar un mayor acercamiento a la persona que ama.

Riqueza: Comprenda que las operaciones comerciales no son su fuerte, consulte a un experto y pídale un consejo.

Bienestar: Sepa que le hará bien relajar la mente y cuerpo. Concurra a esa clase de meditación.



PISCIS



Momento ideal para comenzar una actividad que lo satisfaga y no tenga ninguna relación con sus tareas rutinarias.



Amor: Aunque no quiera, siéntese con su pareja y busque la solución a ese problema que los preocupa.

Riqueza: Con la ayuda de las personas que están interesadas en su proyecto, podrá ponerlo en práctica cuanto antes.

Bienestar: Inicie una dieta, las buenas energías lo ayudarán a llevarla hacia delante.



Sábado, 31 de diciembre de 2016