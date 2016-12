27 de diciembre

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Si logra desarrollar una confianza básica en lo que la vida le dé, todo saldrá como usted lo soñó. Mantenga una aptitud optimista.

Amor: Trate de no crear falsas expectativas que podrían lastimar a su pareja. Sea auténtico.

Riqueza: En el ámbito laboral, su conducta autoritaria y sobrecargada de exigencias fastidiará a sus pares.

Bienestar: Se acrecentará su interés por aprender otro idioma. Esto lo gratificará enormemente.





Tauro



Se sentirá presionado por circunstancias externas que lo obligarán a tomar una determinación que no desea. Deje de postergar esa decisión.

Amor: No transite por el camino equivocado. Su conducta posesiva sólo logrará alejar a su pareja.

Riqueza: Cuídese de las opciones financieras que le prometen ganancias rápidas y excesivas. Sea prudente.

Bienestar: Dedicará gran parte del día a su cuerpo, lo cuidará a través de masajes, baños o cualquier otra practica que lo relaje.





Géminis



Una energía vital lo pondrá en marcha y le dará la fuerza necesaria para vivir el día con mayor intensidad.

Amor: Cierta falta de afectividad y profundidad en las relaciones más cercanas podría afectarlo.

Riqueza: Tome en cuenta la opinión de personas que acrediten experiencia en temas financieros, de lo contrario, podría cometer errores.

Bienestar: Se sentirá sumergido en una densa oscuridad. Busque ayuda espiritual o psicológica.





Cáncer



Vivir el presente será importante para su vida. Empiece a dejar de lado los cuestionamientos hacia su entorno.

Amor: Se sentirá incapaz para comprender los deseos y necesidades de su pareja. Trate de escucharla.

Riqueza: Buenas noticias en lo laboral, podrá tomar decisiones concretas a su favor.

Bienestar: Realice un paseo cerca de la naturaleza. Lo desintoxicará y le tranquilizará los nervios.





Leo



No centre todos sus problemas en el otro. De esta forma generará energías negativas, lo mejor será que las revierta.

Amor: Su familia será el marco de contención que necesita hoy para sentirse tranquilo y acompañado.

Riqueza: La presión laboral no lo ayudará a tomar distancia y ver las cosas con la calma necesaria.

Bienestar: Una salida en compañía de amigos será la clave para pasar un día inolvidable y desconectarse de los problemas.





Virgo



Hoy se agudizarán sus sentimientos de grandeza y usted decidirá si los usa para mejorar sus proyectos o para opacarlos.

Amor: La relación amorosa pasará por un momento muy intenso. Percibirá un compromiso total y profundo.

Riqueza: Si maneja dinero ajeno hoy tendrá que prestar especial atención a ello. Verifique si las finanzas están en orden.

Bienestar: Sería bueno que invierta en su salud. Consuma alimentos frescos y naturales.





Libra



La jornada será propicia para sentarse a medir las consecuencias de sus propias acciones. Evite los exabruptos.

Amor: Será necesario conectarse con los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones.

Riqueza: Hoy, tendrá que tomar una decisión fundamental con sus finanzas. Escuche a su familia.

Bienestar: Cuide sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario.





Escorpio



Un encuentro con amigos lo llenará de entusiasmo y le permitirá sentirse acompañado en la etapa que está transitando.

Amor: Renacerá su seducción oculta, lo que le permitirá agregar nuevos condimentos a la relación de pareja.

Riqueza: Trate de no manipular y evite ser manipulado. Muéstrese auténtico en el ámbito laboral.

Bienestar: Dosificar sus horas de ocio y no abrumarse con su trabajo, serán la solución a su agotamiento físico y mental.





Sagitario



Seguirá la Luna en posición benéfica. Aproveche la apertura a mundos desconocidos, a los que podrá ingresar sin temores.

Amor: La perseverancia será la llave para conquistar el corazón de quien le quita el sueño. Que su timidez no sea un obstáculo.

Riqueza: Aparecerán buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar sus nuevos objetivos.

Bienestar: Momento para reflexionar y dedicarse a usted mismo en soledad.





Capricornio



Sacará a relucir sus talentos con gran facilidad. Será un día pleno de novedades y cambios sobre la marcha.

Amor: Deje de lado sus fantasías, su pareja le reclama un mayor compromiso y planificar un futuro en común.

Riqueza: Le exigirán mayor compromiso laboral. Intente analizar las propuestas que le hacen.

Bienestar: Al fin estarán dadas las condiciones para compartir un viaje corto grupal.





Acuario



La dirección de su deseo dependerá sólo de usted. Su imaginación le permitirá superar las trabas que se le presenten.

Amor: Sus reclamos persistentes no harán otra cosa que promover el alejamiento de quien más desea que este a su lado.

Riqueza: Si aspira ser eficiente y productivo, tendrá que poner en orden los papeles y organizar todas sus tareas.

Bienestar: Sería conveniente que realice algún deporte o actividad física.





Piscis



Hoy sus energías se renovaron y tendrá la posibilidad de vivir cada momento con la intensidad que usted desee.

Amor: Sentirá una fuerte necesidad de ahondar sobre un conflicto con su pareja. Mantenga una conversación sincera.

Riqueza: Período ideal para trabajar en equipo y compartir proyectos.

Bienestar: Aflorará su costado más sensible y emocional. Que le permitirá ayudar a los más necesitados.



Martes, 27 de diciembre de 2016