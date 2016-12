26 de diciembre Mi Horóscopo Hoy Aries



Seguramente, en este día deba tomar una decisión extremadamente importante. Sea transparente y aplique su capacidad.

Amor: Esté atento, ya que podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones.

Riqueza: Período oportuno para canalizar las energías y pensamientos en los negocios monetarios.

Bienestar: Cuando libere la amargura y los resentimientos que tiene en su alma, verá que se sentirá mejor.



Tauro



Si cambia la actitud, todo lo que inicie será posible. No se preocupe ya que pronto recuperará la pasión y la seguridad en sus semejantes.

Amor: Ame a la persona que está a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla.

Riqueza: Etapa óptima para el comienzo de proyectos económicos en el plano financiero.

Bienestar: Relájese, ya que las tensiones de un día agitado podrían afectar su sistema nervioso.

Géminis



Hoy más que nunca, trate de concentrarse. Sepa que sus distracciones podrían traerle más de un problema en esta jornada.

Amor: Evite ser caprichoso, no puede perder esa amistad por una tontería.

Riqueza: Use su sentido común para dirigir el presupuesto, así no tendrá que arrepentirse.

Bienestar: Permítase probar las terapias alternativas para aplacar los miedos y emociones.





Cárcer



Por más que usted es una persona que siempre quiere tener todo bajo control, debería entender que no siempre se puede planear todo.

Amor: En este día, su alma gemela estará un tanto enojada y celosa. Sepa que usted le ha dado motivos de sobra.

Riqueza: Ratifique su compromiso profesional, de lo contario, podrían surgir inconvenientes laborales.

Bienestar: Comience a ordenar su vida. En estos días, deberá cuidarse de los excesos.





Leo



Sería bueno que comience a mantener el equilibrio en todos los aspectos de su vida. Evite actuar de forma apresurada.

Amor: Equilibre su interior y luego decida qué rumbo tomará el vínculo amoroso.

Riqueza: No se niegue si ese compañero desea darle una mano en ese proyecto nuevo.

Bienestar: Aunque no le interese, valórese un poco más. De lo contrario, se sentirá infeliz en la vida.





Virgo



Evite oponerse si alguna diversidad pareciera un obstáculo en lo que se proponga. Las trabas se irán diluyendo de un modo activo y sutil.

Amor: Sea preciso con su pareja. Podría herirla por su falta de decisión.

Riqueza: Podrá generar nuevos compromisos cuya finalidad será aumentar su economía personal.

Bienestar: Distiéndase, ya que será una jornada libre de estrés y sin tensiones.





Libra



Vivirá una jornada donde surgirán algunos cambios drásticos en su vida. No se sienta desbordado, trate de actuar mesuradamente.

Amor: Pese a que se sienta solo en el amor, procure reflexionar en su soltería.

Riqueza: Si pretende obtener un préstamo, será mejor analizar cada detalle y buscar información.

Bienestar: Halle una forma diferente de manera saludable para canalizar su irritabilidad y sus enojos.





Escorpio



Transitará por una jornada donde la suerte le jugará a su favor. Trate de no desaprovechar las oportunidades y busque la más útil.

Amor: No vacile y seduzca con su mirada a esa persona que tanto le interesa.

Riqueza: Mantenga en claro sus exigencias, así podrá lograr las negociaciones que desee.

Bienestar: Aprenda que los años no vienen solos. Procure darle los cuidados necesarios a la salud.





Sagitario



Tendrá la oportunidad de acercarse a un ser querido del que estaba distanciado. La Luna en su signo le concederá un espíritu conciliador.

Amor: Arréglese con su amigo cuanto antes, evite causarle más daño a la relación de amistad.

Riqueza: Eluda firmar algún acuerdo económico y comuníquese con mucha cautela frente a sus colegas.

Bienestar: Anímese a probar cosas nuevas en la vida. Busque algo que lo haga sentir bien.





Capricornio



Debería aprender a leer entre líneas y de esta forma podrá ver las cosas de otra manera. Así, podrá obtener todo lo que desea.

Amor: Impida que sus obligaciones laborales dañen la relación amorosa que tiene.

Riqueza: Anímese, en esta jornada podrá emprender ese proyecto que estaba frenado.

Bienestar: Evite sufrir una herida a causa de algún descuido o distracción.





Acuario



Momento para poner la mente en positivo y confiar en su capacidad de persuasión. De este modo, podrá obtener lo que usted desee.

Amor: Si cambia esa actitud, la situación con su alma gemela mejorará bastante.

Riqueza: Podrían otorgarle una responsabilidad que no es de su agrado. Sea profesional y cúmplala por completo.

Bienestar: Intente pasar más tiempo al aire libre y tome mucha agua, así se mantiene hidratado.





Piscis



Si bien muchas veces sus objetivos no le dan recompensas, sea paciente que el éxito personal lo tiene asegurado en la vida.

Amor: Evite dudar y arregle hoy mismo las diferencias que ha tenido con su amigo.

Riqueza: Abandone sus dudas y temores. Jornada óptima para iniciarse en un nuevo empleo.

Bienestar: Será una etapa donde deberá cuidar la circulación sanguínea y el corazón.





