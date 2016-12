24 de diciembre

Mi Horóscopo Hoy





ARIES



Iniciará el día con mucha energía, aproveche esta sensación para iniciar cualquier actividad que haya postergado y que estimule su creatividad.



Amor: Si no quiere que los problemas se agraven préstele atención a los reclamos de su pareja.

Riqueza: Aparecerá esa recompensa tan esperada en el ámbito económico, esto hará que sus ingresos aumenten notablemente.

Bienestar: La arrogancia y el orgullo no son virtudes. Sepa que si no cambia, puede llegar a encontrarse en soledad y sin amigos.





TAURO



Surgirán pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará problemas.



Amor: Dígale que sí en caso de que su pareja le proponga un viaje de placer que podría convertirse en una segunda luna de miel.

Riqueza: Mientras sea prudente en las finanzas y obre con los pies sobre la tierra, todo saldrá como usted esperaba.

Bienestar: Tómese el día completo para descansar si se siente muy cansado o ha dormido mal.



GÉMINIS



Distiéndase, ya que la comunicación con sus seres queridos se tornará muy fluida. Esto le permitirá conectarse en profundidad con sus sentimientos.



Amor: Acepte las críticas sin poner en juego su relación, por más que las dudas de su pareja hagan que entre en pánico.

Riqueza: Sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Enciérrese en la paz del hogar y disfrute a su familia. Así, podrá revertir su excesivo gasto mental.



CÁNCER



Durante este día trate de cumplir con todos sus compromisos, si necesita, empiece a delegar las responsabilidades. Se sentirá mucho más aliviado.



Amor: Tenga en cuenta a su pareja cuando tome una decisión que afecte sobre ambos.

Riqueza: En días, ciertos asuntos económicos le exigirán una intensa dedicación.

Bienestar: Fecha festiva para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada.



LEO



Después de tantos obstáculos vividos, se sentirá con mucha energía para iniciar nuevas actividades. Su imaginación y creatividad lo ayudarán a tomar decisiones acertadas.



Amor: No humille a su pareja con reproches y reclamos frente a sus amigos. Lograr su perdón será difícil.

Riqueza: Período perfecto para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias.

Bienestar: Los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotado. Trate de descansar.



VIRGO



Trate las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Le será preciso ser más sensato que nunca en el análisis de su situación laboral.



Amor: Si estaba esperando una respuesta de su alma gemela, es muy probable que hoy la obtenga.

Riqueza: Antes de invertir en ese proyecto, debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos.

Bienestar: Hallará la paz que necesita solo dentro de su mundo afectivo y espiritual.



LIBRA



No es el momento para desistir de sus propósitos, ya que se sentirá fortalecido y estimulado para seguir adelante. Pronto logrará el éxito rotundo.



Amor: Evite mostrarse frío e indiferente. Su pareja le hará reclamos de demostraciones de amor y cuidados.

Riqueza: Trate de ser más medido con los gastos; si no puede con su genio, quédese en su casa.

Bienestar: Goce de un día en compañía de las personas que más lo quieren, ya que realmente se lo merece.



ESCORPIO



Aprenda a ocuparse de sus asuntos y trate de resolverlos. No se empecine en involucrarse en situaciones complicadas que no lo involucran.



Amor: No mezcle las preocupaciones laborales con su familia o pareja. Podrían producirse conflictos.

Riqueza: Teniendo la Luna en su signo, podrá lograr lo que se proponga en materia de trabajo o en cuestiones de negocios.

Bienestar: Otórguele tiempo al arte, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro suyo.



SAGITARIO



Gracias a la fe que tiene en su vida, podrá emprender cualquier camino o proyecto. Anímese que pronto alcanzará la meta.



Amor: Organice una cena con su pareja, esto le hará revivir viejas emociones compartidas.

Riqueza: Vivirá una etapa de enfrentamientos y obstáculos en lo profesional. Relájese, así se disipan los problemas.

Bienestar: Bríndese parte de su tiempo a una actividad física, así podrá canalizar su fuerza interior adecuadamente.



CAPRICORNIO



Anímese a realizar nuevas tareas, esto le abrirá la mente hacia caminos que no conocía y donde podrá obtener como resultado experiencias positivas.



Amor: Etapa más que apta para iniciar una relación próspera, intensa y duradera. No la desaproveche.

Riqueza: La experiencia siempre sirve como ejemplo. Escuche a los demás y así podrá llegar a concretar esos proyectos que tenía postergados.

Bienestar: Ya es momento de mostrar su generosidad, cuide a los demás. Le hará muy bien.



ACUARIO



Si usted ve que los proyectos parecen demorarse, hoy será propicio replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos.



Amor: Vivirá una jornada difícil en el terreno amoroso: su pareja le reclamará mayor compromiso en el vínculo.

Riqueza: Relájese, los negocios marcharán perfectamente. Si realiza esa inversión, se multiplicarán las ganancias.

Bienestar: No abuse de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud.



PISCIS



Entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere, no se agote en el intento ya que los resultados justificarán sus esfuerzos.



Amor: Oiga a su alma gemela. El amor lo pondrá frente a algunos aspectos desagradables de usted mismo.

Riqueza: Despreocúpese por ese problema financiero que le ha quitado el sueño, se resolverá lo antes posible.

Bienestar: Salga a caminar al aire libre, esto le ayudará a recuperar la vitalidad que ha perdido luego de un día agotador.

