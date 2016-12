Galería MonteCaserosOnline Automóvil impactó contra la piedra del "León" En la madrugada de este viernes 23 de diciembre un automóvil impactó contra una piedra ubicada en el sector del Parque San Martín.



Aproximadamente a la 1 de la madrugada de este viernes 23 de diciembre un Volkswagen Polo chapa patente FGB 572 de color gris impactó contra una piedra en la cual se encuentra la pintura de un León.



Testigos que se encontraban en el lugar manifestaron a MonteCaserosOnLine que el rodado venía a una velocidad considerable, perdió el control y terminó sobre la piedra, los ocupantes salieron por su cuenta del vehículo y según lo que contaron vecinos que se hallaban allí fueron llevados por particulares abandonando el lugar y dejando el automóvil allí.

No se pudo recabar mayor información sobre el conductor y su acompañante dado a que los Inspectores de Tránsito no estuvieron en el lugar.







No se pudo recabar mayor información sobre el conductor y su acompañante dado a que los Inspectores de Tránsito no estuvieron en el lugar.



