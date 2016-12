Una palabra que engloba...

Reflexión de Navidad

Navidad, palabra que engloba alegría, reconciliación, paz, amor.

Eso es la verdadera Navidad.

Miro a mi alrededor y veo al mundo enloquecer por la preocupación de Navidad, y pienso:



¿Cuándo perdimos el verdadero sentido

de lo que es la Navidad?

¿En qué momento nos desviamos

de esa maravillosa energía?



El mes de Diciembre siempre

ha tenido la connotación amorosa,

la representación del renacer del ser, inmutable y sereno,

pero el individuo humano se ha dado a la tarea de hacer de este tiempo un tiempo de mercadeo, de peso, de conflicto,

de tristeza, de dolor por no poder dar

a los míos una representación

de mi afecto.



Realmente esto no es así.

El amor se entrega a través de un abrazo, de un beso, de una caricia.

Nosotros hemos etiquetado el amor en una joya, en un vestido, en un juguete...es por ello que la Navidad ha perdido su sentido.



La unión familiar

no se expresa de la manera adecuada. Estamos en unión pero no lo estamos. Nuestros niños tienen los juguetes,

pero no tienen los padres,

que jueguen con ellos, porque están ocupados en sus conversaciones de adultos.



Los niños se meten en sus mundos de juegos y sus padres en sus mundos de adultos

y la familia va tomando una connotación,

de tú en tu mundo y yo en el mío.

Una separación, una división.



Creemos mantener una vida perfecta

y en el momento menos oportuno nos damos cuenta que ya no tenemos nada,

que estábamos caminando solos en la vía, que los demás se quedaron atrás o yo me quedé atrás.

El egoísmo es el que marca el sendero.



Todo esto es parte del deterioro

del nosotros mismos.

Vinimos a un mundo a crearlo en amor y,

nos hemos perdido en una destrucción

de valores.



No existe el respeto de los espacios entre nosotros, la libertad se ha confundido y el niño se siente abandonado

y recurre a algo que llene su tiempo.



Levanta tu mirada al cielo

y observa las nubes pasar con la brisa, siente la brisa mover tus cabellos,

observa el verdor de las montañas,

el color de las flores,

el aroma de la tierra mojada,

el baile de los árboles con la brisa,

la roca que a pesar que no se mueve,

se hace sentir.



Todo esto nos lo dieron para cuidarlo.

Y nosotros

¿Qué estamos haciendo con ellos?.

Somos ciegos hasta que vemos que en el plan humano nada vale la pena hacer sino hace al hombre.



¿Por qué construir ciudades gloriosas,

si el hombre mismo sin construirse queda? En vano construimos el mundo, si el constructor no es construido.



¿De qué nos valen

centros comerciales hermosos,

si nuestros hijos están

derrumbándose ante las drogas,

el alcohol y los videos juegos?



¿De qué nos vale desarrollo si en nuestros corazones nos endurecemos y dejamos de percibir la belleza del amor

y la unión familiar?



Los grandes líderes, son los que entienden, que su responsabilidad número uno,

es con su propia disciplina

y desarrollo personal.



Si no te diriges a ti mismo

no podrás dirigir a los demás.

Nadie puede llevar a otros más allá de lo que se ha podido llevar a sí mismo.



No trates de decirle a tu hijo,

que no consuma licor,

si tú tienes un vaso en la mano.

No trates de sacarlo de las drogas,

con un cigarrillo en tu boca.

Da el ejemplo.

Que esta Navidad sea tu propósito el comenzar a construir una verdadera familia. Que el tiempo sea compartido,

entre tus responsabilidades laborales

y la responsabilidad de tu hogar.

Que tu vida deje de ser tan monótona, fría y se llene de paz y calor

a través del amor incondicional a los tuyos y a los que te rodean.



Es mi intención que en esta Navidad

todo aquel que necesite el amor

le sea entregado

a través de un abrazo y un beso,

que no se quede ningún niño,

sin el amor de sus padres.



Reconcíliate contigo mismo,

entrégate y sé como realmente eres:

Esencia pura de amor divino.



