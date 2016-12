Departamento Ejecutivo Municipal Rige el decreto que prohíbe la realización de bailes y eventos que no fueran en beneficio de las comparsas Comenzó a regir el Decreto Municipal que prohíbe la realización de bailes, que no fueran organizados por o en beneficio de las comparsas.



Con la firma del Intendente Municipal Miguel Olivieri y el Secretario de Gobierno Dr. Daniel Cristaldo, el Departamento Ejecutivo Municipal decretó que los días 21 y 28 de enero, 4, 11 y 18 de febrero se realizaran los Corsos Oficiales 2017.



En consecuencia se prohibió la realización de reuniones bailables y eventos similares que cobren entradas de público en general, en cualquier establecimiento y local publico y/o privado "que no fueren organizados por o en beneficio de las comparsas" de nuestra Ciudad a partir del día 20 de diciembre y hasta el día 18 de febrero inclusive.

El no cumplimiento de este Decreto significara la imposición de una sanción económica para los propietarios, gerentes, organizadores y/o administradores de los locales.







