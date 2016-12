Conferencia de prensa

Oficialmente fueron anunciadas tres nuevas carreras universitarias para Monte Caseros

El Intendente Miguel Olivieri y el coordinador de carreras Eduardo Frizyuk anunciaron oficialmente en conferencia de prensa la apertura de tres nuevas carreras universitarias para Monte Caseros.



En horas del mediodía de este jueves 22 de diciembre, fueron anunciadas oficialmente las carreras de Contador Público, Administrador de Empresas y Administrador de Empresas para Profesionales y Técnicos de la Universidad Nacional del Chaco Austral UNCAus y la apertura de una nueva corte de Abogacía de la UNNE.



“Estamos anunciando que conseguimos más carreras universitarias para Monte Caseros en este caso de Contador Público, Administrador de Empresas y Administrador de Empresas para Profesionales y Técnicos, que serán fundamentales como oferta educativa para nuestra ciudad, ya que se sumará a los profesorados existentes, buscamos que la ciudad sea un polo de atracción educativo”, comenzó diciendo Olivieri.



“Estamos llenos de satisfacción, a estas nuevas carreras se le sumará una nueva corte de Abogacía. Con esto no solo le estamos dando a los jóvenes la oportunidad de quedarse en la ciudad evitando los mayores costos a las familias, sino que también sumar a los jóvenes de la zona que no tienen la oportunidad de ir a los grandes centros urbanos a estudiar, por suerte esto nos está generando un movimiento importante de construcciones en la localidad. Nos han pedio de todas las administraciones universitarias que demos publicidad de esto, para que Monte Caseros se posicione definitivamente desde el sur de la provincia como una alternativa válida para perfeccionarse”.



“Las inscripciones para la tercera corte de Abogacía se encuentran abiertas es hasta el 30 es diciembre, las averiguaciones la pueden hacer en la oficina Nº7 en el Ex Mercado Municipal, el costo es gratuito. También están abiertas las preinscripciones para las nuevas carreras que pertenecen a la Universidad Nacional del Chaco Austral, hasta el 23 de marzo del 2017 para comenzar las clases en abril, estas carreras tiene un costo de $1.000 pesos de inscripción y mil cada mes, los profesores vendrán desde la facultad y los docentes que sean de esta localidad el municipio se hará cargo del sueldo. Estamos tratando de negociar una cuota fija para que costee nuestra entidad y así evitar que los alumnos paguen. Otra alternativa es brindar una beca a quienes muestren mejor desempeño. Porque queremos que todos puedan estudiar en lo posible de manera gratuita” sostuvo el Intendente.



Por su parte el Coordinador de Carreas Eduardo Frisiuk indicó que en un principio se comenzó trabajando con la idea de instalar en Monte Caseros carreras universitarias, “queremos un centro universitario y el año que viene para a continuaremos gestionando ante las autoridades nacionales para que esto sea posible y ahora con más fuerza, porque no solo tenemos para ofrecer una carrera de abogacía o de idiomas, sino que ahora contaremos con una sede la UNCAus, es decir seremos los representantes de la región de esta universidad, la oferta de ellos para nosotros fue las carreras de Contador Público, Administración de Empresa y una especialización para aquellos profesionales que tienen títulos de técnicos. Lo importante de esto es que la facultad tiene un sistema de estudio virtual, nosotros acá los vamos a trasformar en semipresenciales”.



“La importancia de contar con una sede de la universidad es tener planificado para agosto tecnicaturas en Higiene y seguridad y Tecnicatura en Seguridad Ciudadana, estas son ofertas virtuales que los trasformaremos en semipresenciales. La idea que tenemos también, es formar una masa crítica de docentes universitarios en esta región. Para que entre todos hagamos de la ciudad una gran propuesta educativa. Estamos hablando de cinco carreras, más una que es presencial son seis y con la posibilidad de sumar dos más, igualmente cuando concretemos estaremos anunciando, porque también queremos especializar a los graduados con títulos de posgrados” indicó el Coordinador.



“Estamos dialogando con la UNCAus para poder becar al menos a cien alumnos, no obstante necesitamos que se preinscriban todos los interesados y quiero hacer un importante hincapié acerca de la de desarrollo inmobiliario, nosotros notamos con alumnos que vienen de otros lados a estudiar que hay inconvenientes con los alojamientos. Es necesario que todos aquellos que alquilen casas, departamentos o habitaciones no cobren muy alto, que busquen la forma que los jóvenes queden en Monte Caseros. De acuerdo a las proyecciones que tenemos estaríamos recibiendo alrededor de 150 alumnos. Por otro lado les decimos a nuestros jóvenes y no tan jóvenes que aprovechen estas oportunidades educativas que les estamos brindando” .



“Queremos que la ciudadanía se apodere de este proyecto y nos ayuden a sostenerlo en el tiempo, este centro universitario lo hicimos entre todos y es concreto no hay vuelta atrás” dijo Frizyuk



Para finalizar Olivieri, solicito a los montecasereños que empiecen a tomar conciencia que hay muchos lugares como Concordia y la capital Correntina, donde se están construyendo no solo pensiones sino departamentos y grandes edificios, para llegar a esto nos faltan muchos años por recorrer, pero la idea es que podamos arreglar una habitación y recibamos a los estudiantes y turistas que nos posibilitarán tener una nueva fuente de ingreso en los hogares, estaría muy bueno que alguien instale un comedor estudiantil, desde el municipio podemos tener todas las carreras universitarias que queramos y las únicas termas de la provincia, pero las condiciones están dadas para que los privados especien apostar. No estamos pidiendo mucho, sino que inviertan un poco”.



