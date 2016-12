Fechas

Feria y asueto administrativo Municipal

La Municipalidad de Monte Caseros a través de MonteCaserosOnLine comunica que mañana, viernes 23 y el viernes 30 de diciembre habrá asueto administrativo y que la feria comenzará el lunes 26 hasta el jueves 29 del corriente mes.



Por tal motivo solo atenderá la Dirección de Rentas y Tesorería para la liquidación y el cobro de impuestos en horarios normales de atención al público. Así mismo la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informa a la población que la recolección de residuos domiciliarios se realizará normalmente.



Desde el Municipio solicitan a los vecinos no sacar basuras no convencionales (ramas, latas, plásticos, escombros etc.) durante la feria administrativa, para así de esta manera tendremos un mejor aspecto de la ciudad en estas tradicionales fiestas de fin de año.



Jueves, 22 de diciembre de 2016