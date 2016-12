Tecnología 5 consejos para liberar memoria de tu teléfono Liberar memoria del teléfono puede volverse una necesidad en algún momento. Por eso, conviene anticiparse y empezar a aplicar estos fáciles consejos.



Liberar memoria en tu teléfono tiene múltiples beneficios. Ayuda a que funcione con mayor agilidad, y te permite almacenar archivos y datos de mayor interés. Son dos de los principales objetivos que una persona se plantea cuando decide que es momento de liberar memoria. En caso contrario puede esperar hasta ese momento penoso en el que el mismo teléfono te avisa que te estás quedando sin memoria. Para no llegar a esa circunstancia te recomendamos una serie de fáciles opciones para que apliques desde ahora.

Lo primero que te conviene hacer es borrar los archivos descargados. Sin embargo, no suelen ser muchos por lo que esta opción quizá no te genera un efecto inmediato. En Android tenés que ir a Configuración/Espacio de Almacenamiento/ Descargas. Generalmente, se pueden eliminar cada elemento por separado. Otra alternativa es eliminar el caché. Cada aplicación almacena este tipo de dato. Por este motivo, vas a tener que ir a cada aplicación para eliminar por separado la memoria caché de cada app. También es posible ir hasta la parte superior de la pantalla, donde están las tres líneas horizontales y presionar donde dice Borrar todo el caché de aplicaciones.



Si tu celular tiene la posibilidad de insertar una memoria microSD, es momento de hacerlo. Algunas aplicaciones pueden moverse del teléfono a la memoria extraíble. Estos debería liberar memoria de manera determinante. Sin embargo, no es posible hacerlo con todas las aplicaciones. Esto podés hacerlo en: Configuración/Mensajes/Historial de Mensajes. Donde dice conservar mensajes, tenés que quitar el tilde “Siempre” y optar por “30 días”. Además, podés eliminar los mensajes y conversaciones que ya no te sirvan para nada. Una última muy útil: eliminar las fotos duplicadas.



Martes, 20 de diciembre de 2016 Volver