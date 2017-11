¿LA MALDICIÓN DE LA BOMBA? Bajón total para Rocío Robles : separación, violación a la intimidad y denuncia La morocha cortó con Tyago Griffo ya que sintió que no la respaldó en su pelea con Barby Silenzi. Pero eso no fue todo sino que encima hubo alguien que le jugó una mala pasada y la dejó muy expuesta.



El final de la pareja se veía venir, especialmente después del fuerte cruce que Rocío tuvo con la bailarina de su novio en Showmatch y por la cual quedó muy mal parada. "Fue de poco hombre lo que hizo. En lugar de mediar, me increpó a mí preguntándome algo que le vengo diciendo desde hace meses en casa", se quejó. Así fue que la morocha decidió darle un corte a la relación y liberarse del problema. Pero lejos de encontrar la paz, tuvo que ocuparse de otro asunto bastante más serio: Alguien se ocupó de viralizar su celular, por lo que la morocha empezó a recibir toda clase de mensajes, en cualquier momento.



"Espero enterarme quien fue el hijo de mil puta que viralizo mi número! Les dejo yo los teléfonos de los chistosos!", escribió indignada y pero poco después lo supo. Un tal Germán Godoy fue el responsable del caos que se le generó. "Con esta cara de pelotudo se hace el vivo @GeermanGodoy . Uno de los WhatsApperos .. ah y acá está su cel"



Rocío continuó twitteando enojadísima y hubo varias seguidoras que le hicieron el aguante, difundiendo el teléfono del hombre que si bien la contactó para pedirle disculpas, no fue perdonado.



Revista Pronto



Jueves, 09 de noviembre de 2017