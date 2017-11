9 de noviembre Mi Horóscopo Hoy Aries



Intente bajar los niveles de exigencia. Trate de encarar una cosa por vez, de lo contrario, no podrá cumplir con su objetivo.

Amor: Eluda mostrarse indiferente o distante. Seguramente, va a conocer a alguien que lo impactará.

Riqueza: Trabas en los negocios. Deberá esperar el momento adecuado para concretarlos.

Bienestar: Será conveniente que baje el nivel de adrenalina, de lo contrario, su cuerpo le pasará factura pronto.





Tauro





Debe aprender que los sentimientos intensos son la energía para atravesar las barreras de la seguridad y ansiedad de uno mismo.

Amor: Procure ser menos asfixiante en sus relaciones, de lo contrario, su pareja se irá.

Riqueza: Emplee su don aventurero, así conseguirá mejores opciones en su ambiente laboral.

Bienestar: Opte por una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico.

Géminis





Los temores irán decreciendo durante la jornada. Nuevos amigos, salidas y viajes conformarán sus metas.

Amor: Permanezca alerta. Un encuentro con un viejo amor podría alterar su panorama sentimental.

Riqueza: Hoy podría recibir una noticia laboral que lo preocupará. Pronto encontrará la solución.

Bienestar: Retrace los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.





Cáncer





Deberá concentrar su energía en su propio éxito personal. No se asuste por lo que sucede a su alrededor.

Amor: Ceda al amor. Deje de escaparse de lo que siente por miedo al compromiso.

Riqueza: Sería bueno que adquiera sólo lo justo y necesario. De lo contrario, su economía no resistirá.

Bienestar: Será una jornada para dedicarse al arte, aproveche para expresar todo lo bello que guarda dentro suyo.





Leo





Aproveche, ya que será un buen momento para los inicios. La Luna en su signo, lo beneficiará en las decisiones que tome en esta jornada.

Amor: Dese la oportunidad. Esa simple amistad puede llegar a convertirse en su amor.

Riqueza: Evite desbordarse. Situaciones confusas podrían generar tensiones en su ámbito laboral.

Bienestar: De rienda suelta a su alegría. Esos momentos difíciles han quedado atrás.





Virgo





Momento de organizarse y ser paciente. Despliegue una estrategia inteligente si desea lograr sus objetivos personales.

Amor: Deberá prestar atención a los afectos, de lo contario, esto le provocará conflictos en las relaciones.

Riqueza: Comprenda que no le será aconsejable gastar demasiado dinero en cosas superfluas en este día.

Bienestar: Intente salir, pasear y conocer gente. Esto lo ayudará a sentirse más libre.





Libra





Procure ser responsable de sus decisiones y no acuse a los demás de sus errores. Comience a trabajar para solucionarlos.

Amor: No caiga en la rutina cotidiana, de lo contrario, podría perjudicar su vínculo amoroso.

Riqueza: Deberá tratar de vigilar su tendencia a gastar dinero descontroladamente.

Bienestar: Omita la tragedia, sus amigos lo ayudarán a ver los problemas desde otro punto de vista.





Escorpio





Entienda que para alcanzar sus propias metas, deberá evitar dispersar las energías en diversos objetivos a la vez.

Amor: Prepárese, ya que podría encontrar el amor si mira con atención a quienes lo rodean diariamente.

Riqueza: Hoy se sentirá presionado por algunos temas financieros. No deje que la situación lo supere.

Bienestar: Tome las precauciones cuanto antes. Su agotamiento nervioso comienza a sentirse.





Sagitario





Enfrente las situaciones como lo está haciendo hasta ahora. La confianza en usted mismo le permitirá esquivar las dificultades sin demasiado esfuerzo.

Amor: Etapa maravillosa en el amor. El vínculo con su enamorado pasará por su mejor momento.

Riqueza: Procure aprovechar su energía materialista para enfocarla en su trabajo o negocios.

Bienestar: Vivirá en un estado de paz interior gracias al Reiki y la meditación.





Capricornio





Siempre y cuando tenga un poco de paciencia todo saldrá como usted desea. Hoy no pretenda que todo se resuelva rápidamente.

Amor: Intente conocer gente nueva, así se le abrirá nuevos horizontes afectivos.

Riqueza: Los gastos deberán ser más cuidadosos. No se deje tentar por lo innecesario.

Bienestar: Procure desintoxicar su mente y espíritu optando por alguna terapia psicológica.





Acuario





Necesitará concentrarse en sus proyectos e ideales. Esta será la única manera de poder alcanzar y lograr sus objetivos.

Amor: Sus emociones se manifestarán de forma turbulenta, ya que cuenta con la Luna en oposición en su signo.

Riqueza: Hoy, el éxito coronará sus esfuerzos. El manejo de las finanzas quedará en sus manos.

Bienestar: Será un momento de libertad. Anímese a desarrollar ese sueño que tanto desea.





Piscis

Probablemente en esta jornada, podría sentirse desorientado emocionalmente y tendrá muchas dudas a la hora de tomar decisiones.

Amor: Si existe un buen diálogo entre los enamorados, esto favorecerá al vínculo.

Riqueza: En este día, todo lo que tenga que ver con la circulación de dinero podría verse demorado.

Bienestar: Procure alimentarse un poco más sano, hágase un tiempo para cocinarse alimentos frescos.





