Entrevista Emotiva charla de Panam y Pampita: "No podés explicarle a nadie lo que una vive" La animadora infantil fue entrevistada en el programa Pampita online y habló del dolor que las une por las muertes de sus hijas.



En su visita al programa Pampita online, Panam habló de la muerte de su hija en 2013 y, tomada de la mano de la conductora, expresó su empatía por el sufrimiento que vivieron.

"Me siento muy cercana en lo que vivimos. Fuimos referentes de muchas mamás que pasaron mucho dolor y sienten que no pueden y no tienen más ganas de hacer nada. Y poniéndonos de pie les decimos que tienen que levantarse, que tienen que volver a confiar", comentó Panam.



Si bien no dijo mucho, Pampita acotó que “habían hablado mucho” y que se tiene que “seguir viendo linda a la vida". Además le dijo que ella también la admira y que acotó: "Eso nos unió siempre".



Luego, la animadora infantil siguió: "El angelito que tenemos en el cielo quiere vernos sonreír, enteras, felices. Me siento muy cercana y te admiro como mamá. Me siento afín porque no podés explicarle a nadie lo que uno vive. Es nuestra humanidad no dejarnos vencer por la tristeza y la depresión y dejarnos contagiar nuestra alegría y todo eso lindo que tenemos dentro".



Si bien la modelo nunca profundizó sobre ese gran dolor, en una entrevista con Andrea Frigerio el verano pasado, Pampita dijo que nunca quiso ponerse en el lugar de referente del dolor. "No quiero tener el lugar de víctima ni de la abanderada de las mamás que perdieron hijos", fue una de sus frases.



