Una diva indiscutida El misterioso tuit de Susana Giménez La diva publicó un mensaje enigmático en su cuenta de Twitter y esta no es la primera vez que lo hace.



Susana Giménez es uno de los personajes más amados de Twitter. En su cuenta personal – que se diferencia de la del programa – aprovecha para dejarle mensajes de agradecimiento a sus seguidores y publicar fotos de backstages y sus mascotas.

Sin embargo, no es la primera vez que Susana deja misteriosas letras sin sentido y llama la atención de las 4 millones de personas que la siguen.



En esta oportunidad publicó la letra “O” que se suman a las letras “T” el 5 de septiembre y la “B”, el 26 de octubre. Si se unen por fecha de publicación formarían las siglas “TBO”, algo a lo que hasta el momento no se le encontró sentido.



Divertidos, sus seguidores hasta inventaron canciones a base de su hit “Detrás De Todo Solo Hay Una Mujer” y le respondieron con varios memes y gif.





Fuente: Rating Cero







Martes, 07 de noviembre de 2017 Volver