Sábado 4 No hubo ganadores en el 7mo sorteo del Bingo de Carnaval La Municipalidad de Monte Caseros Informa a través de MonteCaserosOnLine que del sorteo correspondiente a la 7º cuota del Gran Bingo de los Carnavales 2.108, no hubo ganadores en esta oportunidad.



Del Extracto de Lotería Nacional Nocturna del día sábado 4 de noviembre se desprende que:



Nº 5.153 NO ESTA VENDIDO, correspondiendo a la Agrupación TENNS.

Nº 0084 - NO ESTA PAGADO, correspondiendo a la Comparsa ORFEO

Nº 5.701 - NO ESTA VENDIDO



La Municipalidad Informa que el próximo sorteo correspondiendo a la 8º cuota se realizará el día 02 de diciembre.

.



Martes, 07 de noviembre de 2017 Volver