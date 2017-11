Imágenes Se inauguró el Centro de Comercialización de la Economía Social



Ante la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, fue inaugurado el Centro de Comercialización de la Economía Social para productores y artesanos de la ciudad, ubicado en el “Paseo del Este” entre calle Eva Duarte y Colón. Así mismo, emprendedores locales recibieron equipamiento del Programa Nacional Creer y Crear.



Durante el acto de inauguración estuvieron presentes, el Jefe Comunal Miguel Olivieri, representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ramiro Bustamanate, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia Dr. Federico Boglia, el Ingeniero Julio Baltra, Director General de Economía y Acción Social de la Provincia, la representante provincial de la Economía Familiar Carina Coppini, artesanos, productores y Publio en general.

Primeramente fue invitada hacer uso de la palabra la representante provincial de la Economía familiar Carina Coppini, “estoy muy contenta de que esto se logre en Monte Caseros, hay funcionarios que nos están acompañando a nivel nacional y provincial, también el Intendente Olivieri, artesanos, emprendedores y productores. Esto que inauguramos hoy, va a seguir avanzando, todos los emprendedores están invitados a usarlo. La idea es que el lugar permanezca abierto todos los días, que podamos atender a los turistas con gran comodidad, sin duda es un gran avance para el pueblo”, dijo.



Tras ello, el Ingeniero Julio Baltra Director General de Economía y Acción Social de la Provincia, dejó su mensaje, “para mí es muy satisfactorio como representante de la provincia realizar un paso más, de esto que estamos desarrollando en todo el territorio correntino, implementado el plan nacional de economía nacional. Esta actividad nace con cada uno de los productores, emprendedores y artesanos con el trabajo diario que realizan en su localidad, y también con una clara política nacional y provincial apostando a este sector”.



“Estamos concretando en conjunto con nación, provincia y municipios el desarrollo de diferentes programas, proyectos y planes para que lleguen a los que realmente necesitan. A nosotros nos ha permitido durante este año aplicar este plan y hemos llegado a 51 municipios, registramos 1536 emprendedores a los cuales se los ha capacitado a través de convenios que realizamos con universidades. Una tercera etapa, consta del fortalecimiento de los emprendimientos de los cuales en esta ciudad fueron 13 los favorecidos, con máquinas, equipamientos y herramientas de muy buena calidad. Hoy estamos completando la entrega, trajimos elementos para el sector ladrillero, apicultores y otros”.



“Hoy felizmente inauguramos un Centro Comercial de la Economía Social, del cual en la provincia de corrientes es el séptimo. Espero que le sea de mucha utilidad y lo puedan administrar de la menor manera. Esto no finaliza acá, el proyecto tiene otro eje en relación al monotributo social para que los productores puedan mejorar su comercialización, que les va a permitir acceder a otros mercados”. “Con estas actividades ustedes van a fortalecer sus empleos y trabajos, dignificar lo que hacen y generar más mano de obra a nivel local. Vamos a seguir a potando, seguiremos generando desde nación, provincia y municipios”.



De inmediato hizo uso de la palabra, el representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Ramiro Bustamanate, “estoy gratamente sorprendido por lo que se está viviendo hoy acá, en el gobierno provincial vimos cómo se estaba ejecutando bien el Programa Creer y Crear que es una de las herramientas que tiene la Secretaría de Economía Social, el alcance territorial que solo el estado puede tener, es increíble haber alcanzado los 51 municipios, es muy raro encontrar una política de economía social que tenga semejante alcance”.



“Puntualmente estoy muy contento con esta inauguración, a nivel país no hay muchos ejemplos de centros de este estilo, hay muchas ferias francas pero no hay un edificio o referencia física para los productores. Es por ello que, creo que hay que seguir avanzando y distribuyéndolos por toda la provincia y que lo puedan replicar en otros lugares del país”, dijo y agregó, “los invito a que sigan creyendo en las políticas públicas del Ministerio, aunque a veces no alcance para todos, siempre estamos tratando de llegar a todos y ya estamos pensando que se va hacer el año que viene”.



Seguidamente fue invitado a decir unas palabras el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia Dr. Federico Boglia, “es un gusto estar en esta jornada muy importante para la economía social, para el emprendedor. Dentro del trabajo que se viene realizando a los largo de este año con el programa Creer y Crear, es un gusto llevarlo a cabo con 51 municipios, los que realmente se interesaron y creyeron”.



“Por suerte hace dos años hemos podido incorporar a la provincia de corrientes dentro de la política nacional y esto nos ha permitido poner en práctica este programa como muchos otros del área de desarrollo social. Cuando lo comenzamos a elaborar a través de la economía social para poder trabajar con los pequeños emprendedores, con los fondos y el aporte de nación y provincia”.



“Ahora viene la etapa de comercialización de los trabajos, van a seguir teniendo nuestro acompañamiento y poder lograr que cada uno de ustedes puedan incorporarse al monotributo y tengan su factura oficial y además tener los beneficios que les otorgan. Este programa nació con el objetivo de que todos los emprendedores que hacen trabajos extraordinarios puedan comercializarlos”.



“Les gradezco al Intendente y al equipo por la confianza en este programa y vamos a seguir para que todos los emprendedores de la provincia puedan tener la posibilidad de crecer y desarrollarse en la economía social”.



Así mimos, el Jefe Comunal Miguel Olivieri, hizo uso de la palabra durante la inauguración, “tenemos muchas concas para decir y mencionar desde las carreras universitarias que tenemos, como la llegada de los camiones con los caños para el gas natural, además otros cuatros camiones con tritubos para fibra óptica, para internet y tv digital para el campo, hoy también se abrieron los sobres para la licitación de los locales del centro comercial, tenemos 23 locales habilitados y hay 335 inscriptos que quieren ocupar eso lugares, otra novedad que puedo nombrarles, es la finalización de estudio de impacto ambiental de la construcción del puente Monte Caseros- Bella Unión. Nosotros somos un gobierno de construcción y todos los días estamos haciendo cosas que tienen que ver con obras, por suerte el ciudadano de Monte Caseros reconoce esto y nos da su voto de confianza,nos hacen muy felices”

“Lo que están viendo en esta inauguración un 10% de lo que normalmente tenemos, ya que contamos con más de 40 artesanos y muchísimos productores y tanta importancia le damos a ellos que la camioneta que yo utilizo para moverme, los días sábados los productores que no pueden traer los productos a la ciudad, se los va a buscar, es la forma que tenemos de colaborar con la gente”.



“Agradecemos cuando los funcionaros de la provincia y nación ponen la vista en la ciudad y nos facilitan máquinas y materiales, ayudándonos a fortalecernos. Agradezco a Carina por el esfuerzo y compromiso junto a todo su equipo que la acompaña”.



“También quiero contarles que en la casa del Bicentenario se desarrollan talleres de manualidades que después serán volcados a los encuentros artesanales, y a ese grupo le agregamos a gente que está aprendiendo diferentes tipos de bailes”.



“Nos llena demás, de mucha satisfacción que Monte Caseros esté dentro de los pocos municipios del norte del país, con un proyecto de muchos millones de pesos para dota a la ciudad acerca de una estructura turística. Eso significa que estamos trabajando para que todos podamos vivir mejor. Esto recién comienza tenemos cuatro años por delante para seguir trabajando”, finalizó.



Seguidamente se procedió a la entrega de los materiales del Programa Nacional de Economía social Creer y Crear:



-Cecilia Canteros. Tres rollos de tejido romboidal y tres comederos

- Sandra Acosta: extractor de miel

- Jorge Sandoval: Tres rollos de tejido romboidal y tres comederos

- Francisca Cantero: cinco mesas con moldes para la elaboración de ladridos

- Mabel Cardozo: Tres comederos

- Darío Cantero: cinco mesas con moldes para la elaboración de ladridos

-Remigio Comparín: Dos mesas con moldes para la elaboración de ladridos



-Rollos de plásticos para productores para ser entregados. A quien corresponda



