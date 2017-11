7 de noviembre

Mi Horóscopo Hoy



ARIES



Necesitará a partir de ahora soltar viejas tradiciones que no le permiten avanzar en sus planes futuros, siga adelante.



Amor: Intente comprometerse más afectivamente con su enamorado, de lo contrario, no tendrá futuro la relación.

Riqueza: Necesitará viajar para concretar ese negocio, no lo dude y logrará alcanzar el éxito.

Bienestar: Un reencuentro con una amistad del pasado le causará una sorpresa agradable.





TAURO



Recuerde que la realidad no siempre se ajusta a los deseos de uno. Tendrá que aceptarlo y controlar un poco la impaciencia.



Amor: No sea tan critico ante los errores de su pareja, con esa actitud no logrará mejorar la situación.

Riqueza: Revea los gastos familiares y no permita que el presupuesto se altere con compras innecesarias.

Bienestar: Opte por actividades grupales, le permitirán compartir experiencias muy gratificantes.



GÉMINIS



Sería óptimo que no busque defectos donde no hay, deje de lado sus críticas y proponga soluciones concretas para su entorno.



Amor: Un viaje corto con su pareja hará mejorar la relación y su estado de ánimo, disfrute sin remordimiento.

Riqueza: No derroche en gastos inútiles, de lo contario, se le dificultará llegar a fin de mes.

Bienestar: Evite abusar de su capacidad de trabajo, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud.



CÁNCER



Deberá tomar decisiones rápidas para evitar que los inconvenientes pasajeros se transformen en verdaderos problemas. La Luna lo acompañará.



Amor: Las relaciones íntimas mejorarán si deja de lado los prejuicios y se anima a compartir más con su pareja.

Riqueza: Centre su energía en mejorar las finanzas. Si analiza los detalles, los nuevos negocios podrán tener futuro.

Bienestar: Podrá mejorar su carácter y acercarse a sus seres queridos.



LEO



Sepa que la paciencia será la llave para lograr sus objetivos. Estudie todas las posibilidades antes de tomar una decisión.



Amor: Perciba los reclamos de su pareja, un buen diálogo podría solucionar varios problemas amorosos.

Riqueza: Si piensa ir de compras, vea los precios y no se quede con el primer presupuesto, podrá mejorar las ofertas.

Bienestar: Realice cualquier actividad sin esfuerzo, priorice la relajación como el yoga y la meditación.



VIRGO



Usted está capacitado para asumir nuevas responsabilidades, preste atención a las oportunidades que se le pueden presentar.



Amor: Alégrese de lo que su pareja le ofrece y abandone esa actitud crítica que suele arruinar los encuentros.

Riqueza: Intente concretar ese negocio que viene postergando. Sólo evite firmar contratos.

Bienestar: Pruebe con alguna actividad física, ya que puede ser la solución a su nerviosismo.



LIBRA



Alguna propuesta inesperada lo sorprenderá durante la jornada. Prepárese para tomar una decisión un tanto apresurada.



Amor: Por su actitud intolerante, su pareja tomará distancia y no podrán solucionar los problemas que están afectando su vínculo.

Riqueza: Si conoce muy bien el terreno donde le ofrecen incursionar, acepte los nuevos negocios.

Bienestar: Entienda que las actividades creativas le permitirán desplegar su imaginación y olvidar los problemas.



ESCORPIO



No asuma compromisos que no pueda cumplir a corto plazo, de lo contrario, perderá la confianza de las personas de su entorno.



Amor: Resuelva los conflictos con su pareja. Hable francamente de aquello que le molesta.

Riqueza: Vigile su dinero y no lo preste de forma indiscriminada, de lo contrario, no podrá cubrir sus propios gastos.

Bienestar: Sepa que es inútil apresurar los tiempos. Tómese las cosas con mayor tranquilidad.



SAGITARIO



No se detenga, ya que en esta jornada su vitalidad y alegría lo ayudarán a enfrentar con éxito las dificultades que se le presenten.



Amor: Abandone la rutina y preste más atención a la vida amorosa, su pareja le podría reclamar mayor atención.

Riqueza: Sea precavido a la hora de invertir sus finanzas, pida consejos a los que tienen experiencia.

Bienestar: Haga una dieta desintoxicante a base de frutas y verduras. Limite los exceso en su alimentación.



CAPRICORNIO



Comience a confiar más en su intuición, no se deje llevar por los pronósticos pesimistas que intentan detener los planes.



Amor: Procure ser sincero y evite excusas si desea intentar una reconciliación con su pareja.

Riqueza: En este día, se sentirá presionado por algunos temas financieros. No desespere.

Bienestar: Elija una actividad que lo gratifique y que no tenga relación con sus tareas cotidianas.



ACUARIO



Por más que sus deseos parecen imposibles, no abandone las ilusiones y persista con los planes. Sepa que podrá alcanzarlos sin problemas.



Amor: Su actitud egocéntrica le impedirá que tome en cuenta las necesidades de su pareja. Revea su postura.

Riqueza: Evite caer en los juegos de azar, no es un buen día para arriesgar su dinero.

Bienestar: Intente moderar su actividad y tome un descanso para recuperar las energías perdidas durante el día.



PISCIS



Muchas de sus emociones podrían desbordarse, controle su agresividad y mantenga la calma a la hora de enfrentar una discusión difícil.



Amor: Cambie de actitud y madure. Su relación podría verse complicada por los celos infundados.

Riqueza: Conténgase al salir de compras, no se entusiasme con las ofertas que no necesita, podría desperdiciar el dinero.

Bienestar: Se sentirá superado por los problemas, realice actividades que lo alejen de las preocupaciones cotidianas.

Martes, 07 de noviembre de 2017