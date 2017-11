Galería MonteCaserosOnline Tras un allanamiento aprehenden a un masculino mayor de edad Se realizó un importante operativo en nuestra ciudad a cargo de la Comisaria local. En horas del mediodía de este lunes 06 de noviembre se realizó un allanamiento el que arrojó resultados positivos en una vivienda ubicada en calle Entre Ríos al Sur.



“En horas del mediodía teníamos que diligenciar una orden de allanamiento en relación a una causa denunciada hoy a la mañana en la fecha 6 de noviembre, en donde el señor Laffis Adrián había formulado una denuncia en donde manifestaba que personas de identidad desconocida habían ingresado a su finca y le había sustraído un Led Televisor de 32”, dos garrafas y que aportaba datos con un tipo de filmación que tiene en la vivienda, a lo que de inmediato entonces nosotros nos abocamos, quiero aclarar que él desde el día jueves 2 se ausentó de su casa y hoy en la fecha al hacerse presente en su domicilio se percata de que mal vivientes ingresaron en el lugar, a través de estas pruebas aportadas por el damnificado es que nosotros realizamos la tarea de investigación, pedimos una orden de allanamiento para un domicilio en Entre Ríos al Sur.” declaró en una entrevista realizada por MonteCaserosOnLine y Canal 5 Monte Caseros el Comisario Fernández.



“Al llegar al lugar y tratar con testigos realizar el allanamiento, uno de los ocupantes opone resistencia, tratamos de reducirlo con personal a cargo, para ello tuvimos que utilizar la fuerza hasta que se lo pudo reducir totalmente, se lo esposa, se lo sube al móvil y se lo traslada a la dependencia. Se puso un poco pesada la situación con los familiares, con todos, hasta que tratamos de calmarlos y explicarle cual era el motivo de nuestro trabajo en el lugar, diligenciamos el allanamiento y dio positivo con los elementos ahí en el lugar, quiero aclarar que antes de ingresas nosotros vimos que este mal viviente había tirado objetos hacía el terreno vecino es así que continuando con la orden de allanamiento, luego de finalizar en la finca, nos constituimos al domicilio lindante con la autorización de su propietario y con los testigos nuevamente y ahí también secuestramos elementos que interesaban a otra causa que había ocurrido el día domingo en horario del mediodía, donde le habían sustraído celulares al ciudadano Fredes Miguel, este hecho había ocurrido por calle Juan Pujol al 1680, le habían sustraído celular, tarjetas de débitos y tarjetas de la obra social, es así que en el terreno lindero, donde había arrojado estos elementos este malviviente es que encontramos estos elementos de interés que también interesan a esa causa.” manifestó el Jefe de la Policía de Monte Caseros.



Consultado a que si dentro de lo que es la causa se podía conocer el nombre del detenido Fernández dijo “el apellido es Centurión, ya tiene antecedentes en varios robos que hubo a principio de marzo cuando yo me hice cargo de esta comisaria, que era cuando ocurrían varios hechos, donde también lo habíamos encontrado con elementos de pruebas y había quedado preso aproximadamente un año, luego recuperó su libertad, ahora con estos elementos, nuevos indicios que aportan a las dos causas, estará imputado en estas dos causas, en este caso para nosotros esclarecemos estos hechos recientes, es muy importante.”



Al preguntarle si podían haber más hechos vinculados a esta personas indicó “nosotros estamos investigando, puede ser, estamos investigando también, en esa causa se secuestra una motocicleta como habrán visto, está motocicleta tiene que ver con lo que se ve en una filmación, que llevan los elementos que sustrajeron, pueden haber varios involucrados también en este caso, seguimos investigando para tratar de identificar a estos autores y también como preguntan pueden estar involucrados, eso se verá con la investigación que nosotros realizamos.”



Al indagar si en este caso particular donde se muestra resistencia a la autoridad, empeora la situación del mismo el comisario expresó “así es, nosotros iniciamos atentado de resistencia a la autoridad, ya que los uniformados salieron con hematomas, con lesiones también al momento de que el sujeto intenta resistirse, así que también se inician actuaciones por separado, por atentado y resistencia a la autoridad, así que en este caso está involucrado en tres hechos esta persona.”



“En el lugar aproximadamente estuvimos trabajando durante 3 horas, nos lleva tiempo porque hay que detallar todos los elementos, nos llevó cerca de 3 horas, como dije se tornó un poco pesado hasta al finalizar el allanamiento, pero por suerte salió todo bien para nosotros, dio positivo y tenemos a una persona aprehendida, mayor de edad, con antecedentes, así que eso es importante.” finalizó



