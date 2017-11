Esta todo bien

¡AY NICOLE! Eva Bargiela habló sobre su relación con Facundo Moyano

La modelo habló con Teleshow sobre cómo vivió su separación y su estado sentimental actual.



“No me arrepiento de haber estado con Facundo, viví cosas muy lindas con él y, si bien no fue el mejor final, trato de quedarme con un lindo recuerdo”, le contó Eva Bargiela a Teleshow, en relación a su romance con el diputado del Frente Renovador, que actualmente está en pareja con Nicole Neumann.



La modelo vivió momentos de tensión hace un mes, cuando anunció su separación del sindicalista y, casi al mismo tiempo, él comenzó a salir con la ex de Cubero. Sin embargo, Bargiela aclaró que no tiene ningún tipo de rencor. "Hay cosas que siempre duelen. Lo que siento es que a veces se le da un dramatismo mayor al que tiene por el hecho de que sale en la tele, pero son cosas que le pasan a todo el mundo", declaró, y agregó: "Todos se rasgan las vestiduras, pero me imagino que el 90 por ciento de las personas pasaron por eso alguna vez. Nadie lo sabe y nadie lo juzga porque no se trasmiten en cadena nacional, pero son lo mismo. Trato de darle la magnitud que tiene y no ponerme en el lugar de víctima, porque la verdad es que no lo soy”.



A pesar de las malas experiencias, Eva no le cierra la puerta al amor e incluso se animó a detallar qué es lo que busca en una pareja. “Me gusta que un hombre me genere admiración, sea en el ámbito que sea donde se desarrolle, valoro que sea una persona con ambiciones y ganas de crecer, porque yo soy así también. Siempre quiero más, no me conforme con nada”, explicó.



