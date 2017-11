Informe de Prefectura

Los detenidos por la causa de narcotráfico serán trasladados al Juzgado Federal de Paso de los Libres

Como ya lo habíamos informado, la Prefectura Naval Argentina en un amplio operativo en el marco de una causa por narcotráfico, procedió a la aprehensión de dos personas tras varios allanamientos. Nicolás Bigolio y Camilo Vallejos fueron los detenidos.



“El procedimiento comenzó en las primeras del domingo 5 de noviembre, los detenidos fueron alojados en nuestra institución en carácter de incomunicados y en horas de la mañana de hoy, lunes 6 de noviembre, los mismos serán trasladados a Paso de los Libres al Juzgado Federal donde prestarán declaraciones. Allí el Juez determinará si quedarán sujetos a la causa o cobren su libertad”, indicó el Prefecto Alejandro Villava, en diálogo con MonteCaserosOnline.



A continuación brindamos detalles del informe emitido por la entidad acerca de los cuatro allanamientos con secuestro de varios elementos importantes:



En el marco del Expediente Nº 2864/2016 carátula “S/Averiguación de Delito Denunciante: Anónimo. Art. 34 bis Ley 23.737 y otro” (causa propia), se recepcionaron 4 “órdenes de allanamiento en simultáneo”, para los domicilios ubicados en esta ciudad, procedente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Subrogado por el Dr. Carlos Soto Dávila, ordenando identificar a sus ocupantes, proceder al secuestro de estupefacientes, aparatos de telefonía celular, tarjetas SIM, computadoras, balanzas, elementos de corte, envoltorios, dinero en efectivo y elementos de interés para la investigación, como así también a la detención de el o los presuntos responsables y a la requisa delos vehículos de los vehículos que guardarían relación con la causa.

El operativo inició a las 01.30 hs con la irrupción en los siguientes domicilios:



Domicilio 1: al momento del allanamiento no se hallaban moradores, procediéndose al secuestro de los siguientes elementos: Tablet, pendrive, talonarios, de facturas a nombre de “Lavadero los Hermanos”, billetera, recibos varios, CPU, y dinero en efectivo por la suma de $2.185. Siendo las 03:42 hs se hizo presente la Sra. Fabiana Noemí Aparicio (Ag. 27), locataria del inmueble, consultado al Juzgado, respecto de la misma, no ordenó medidas restrictivas alguna, finalizando a las 05:30 hs.



Domicilio 2: el personal fue recibido por el Sr. Marco Berenbaun (Arg. 51, inquilino), no secuestrándose elemento alguno ni medidas restrictivas.



Domicilio 3: en el lugar al momento de la irrupción se hallaban los Sres. Camilo Ernesto Vallejos (Arg.59/propietario) y Robustiano Hernán Gauna (Arg. 47), procediéndose al secuestro de celulares varios, de distintas marcas y chip de diferentes empresas. Respecto a los moradores el Juzgado Interviniente no rodenó medidas restrictivas alguna, finalizado las tareas, a las 04:20hs.



Domicilio 4: Se hallaba el Sr Nicolás Bigolio (Arg/35, propietario), secuestrándose la suma de $7.449 y celulares varios. Respecto del involucrado el Juzgado ordenó su Detención en carácter de incomunicado, siendo el mismo alojado en esta dependencia, finalizado el operativo a las 06:00 hs.



Siendo, las 02:00 hs personal aportado sobre calle Eva Duarte de Perón entre Bergamini e Italia, interceptó una moto color roja sin dominio, conducida por el Sr. Camilo Eduardo Vallejos (Arg.26), quién e dirigía hacia el vehículo marca Peugeot 206 dominio GDZ801, que se hallaba estacionado. Se secuestró 45 bochitas de cocaína, haciendo un peso total de 2,5 gramos y una bocha grande de 11,7 gramos (aforo total $16.000) y la suma de $35, 948,65, todo estos elementos hallados en el interio del vehículo, procediéndose a la detención del Sr. Vallejos, en carácter de incomunicado y secuestro de los rodados y los elementos.



Lunes, 06 de noviembre de 2017