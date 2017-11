6 noviembre

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios.

Amor: Haga uso de sus poderes psíquicos para conquistar a esa persona que tanto quiere.

Riqueza: Resista aunque se sienta tentado en abandonar un proyecto que se le hace difícil de transitar.

Bienestar: No siga dando vueltas sin un rumbo fijo, deténgase y piense.





Tauro





Mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que vivirá un período donde las emociones estarán desordenadas.

Amor: No permita que su pareja lo maltrate con críticas permanentes. No debe tolerarlo.

Riqueza: Le resultara fácil llevar a cabo ese proyecto que tiene en sus manos hace días.

Bienestar: Evite las tensiones, ya que podría producirse un desequilibrio hormonal.



Géminis





Esas ideas que parecían sepultadas en el pasado volverán para ser incluidas en el presente, ya que contará con la Luna en su signo.

Amor: Bríndese un tiempo para hablar profundamente con su enamorado. No discuta.

Riqueza: Aduéñese del cargo que tanto le interesa, haciendo valer su aptitud de líder.

Bienestar: Jornada oportuna para dedicarse a uno mismo. Invierta en salud y estética.





Cáncer





Comprenda que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Etapa para generar una transformación total en su vida.

Amor: No sea tan reservado y comuníquese más con su enamorado.

Riqueza: Pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, pruebe con alguna actividad física.





Leo





Cuando empiece algo, enfoque sus energías en un solo objetivo por vez. Trate de no dispersar las fuerzas en diferentes caminos.

Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja.

Riqueza: Piense nuevas estrategias a nivel profesional, así podrá aplicarlas y competir en el mercado.

Bienestar: Corte con los excesos de todo tipo. Evite caer en las tentaciones.





Virgo





Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural. Sepa que se acerca una etapa importante en su vida.

Amor: A raíz de una situación inesperada, podrá descubrir en su familia los fuertes lazos de afecto que los unen.

Riqueza: Evite iniciar ese acuerdo comercial, ya que podría sufrir un fracaso.

Bienestar: Sus excesos en la alimentación le impondrán lo antes posible una dieta depurativa.





Libra







Hoy ante todo, deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales.

Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja con su pareja.

Riqueza: Serán días donde se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y la mente.





Escorpio





Si no quiere que le reclamen nada, empiece a manejar los tiempos con mayor cuidado y responsabilidad.

Amor: Comience a valorar más a su enamorado. Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico.

Riqueza: No gaste a cuenta, ya que a fin de mes puede llegar a arrepentirse. Espere mejores momentos.

Bienestar: Incluya en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.





Sagitario





No se detenga y empiece a canalizar sus ambiciones en cualquiera de los senderos que se abran ante sus ojos.

Amor: Muestre valor y enfrente esa crisis que está transitando con su pareja hace días.

Riqueza: Apueste a proyectos seguros, donde los resultados sean gratificantes y no una angustia mental.

Bienestar: Cuando llega del trabajo, trate de descansar un poco más para no caer en el estrés.





Capricornio





Si quiere estar en armonía con usted y los demás, trate de evitar la irritabilidad y saque a relucir la paciencia.

Amor: A raíz de ese inconveniente contará con el apoyo de su pareja y disfrutará como nunca de la estabilidad de la relación.

Riqueza: Despreocúpese, ya que podrían resurgir algunos inconvenientes en el ámbito comercial.

Bienestar: Evite que las personas negativas le resten su energía.





Acuario



Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado.

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes.

Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia.

Bienestar: Pruebe en retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos.





Piscis





Prepárese, ya que la vida le reserva muchas sorpresas a lo largo del día, manténgase alerta y dispuesto a vivirlas sin ningún temor.

Amor: Evite los celos, ya que le podrían provocar un malestar emocional difícil de controlar.

Riqueza: Si es líder, aplique una nueva metodología de trabajo. A corto plazo verá el resultado positivo.

Bienestar: Hoy es el día para reencontrarse consigo mismo, necesita estar en silencio.



Lunes, 06 de noviembre de 2017