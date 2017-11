Galería MonteCaserosOnline San Lorenzo Campeón del Torneo Oficial 2017 San Lorenzo es el nuevo Campeón del Torneo Oficial 2017 organizado por la Asociación Casereña de Básquet.



El Torneo ha llegado a su fin y el aurinegro se quedó con el título el cual le dio su pase para participar del Provincial edición 2018.



En las instalaciones del Centro de Educación Física Nº3 se llevó a cabo el partido correspondiente al 3º puesto entre Barrio Nuevo y Robinson, en este cruce que comenzó pasada las 19:00 horas, el equipo dirigido por Luis Bigolio ocupó el tercer lugar tras vencer al rojo y amarrillo en un resultado global de 60 a 49 tantos.



Seguidamente minutos después de las 21:00 horas inició el tercer partido correspondiente a la gran final entre el Club Atlético San Lorenzo y Club Juventud Unida, en un encuentro muy parejo sobre todo en el último periodo, donde los conjuntos empataron 59 a 59 lo que llevó a que se jueguen 5 minutos más, San Lorenzo sumó una nueva victoria, de esta manera era el mejor de 5 encuentros, lo que le permitió quedarse con el campeonato.

Luego de que este último partido llegue a su fin y tras las pablaras del presidente de la Asociación Casereña de Básquet, Ángel Ortiz, se realizó la entrega de Premios y Reconocimientos



“Otro torneo que ha llegado a su fin, hemos concretado otro campeonato en el año, nada más y nada menos que el Torneo Oficial que amerita al campeón a representarnos en la próxima edición del Provincial de Clubes. Nada de esto hubiera sido posible sin la colaboración de la Municipalidad a quien agradecemos infinitamente y también la Dirección de Deportes dirigida por José Manuel Tagle, también debo destacar la colaboración de los comercios locales, de particulares y de los medios de comunicación que nos han permito llevar a cabo toda esta tarea”. comenzó diciendo Ortiz agregando que “no ha sido fácil, hemos pasado muchos obstáculos y dificultades, pero eso ha sido posible dado al trabajo de este magnífico grupo de colaboradores que me acompañan en la gestión de la Asociación Casereña de Básquet”.



“Seguramente habrá mucho que mejorar, pero mirando en perspectiva y considerando que hacía varias décadas que no se veía un básquetbol organizado como el que estamos disfrutando, nos damos cuenta de que estamos en el camino correcto y que con esfuerzo, perseverancia y buenas intenciones podremos en poco tiempo, conseguir las metas que nos hemos fijado”. sostuvo



“Quiero resaltar también la labor, el acompañamiento del Sr. Juan Carlos Gorrini represéntate del Club Ferrocarril Oeste de Capital Federal que ha conseguido un plaza de perfeccionamiento para el Juvenil José Ignacio Tagle en virtud de sus condiciones en la práctica del básquetbol”



“Quiero felicitar al Club San Lorenzo por el logro obtenido ampliamente merecido, como así también a los restantes equipos, el mérito es de todos, el esfuerzo compartido nos dignifica. Ha seguir trabajando por este noble y tan dinámico deporte, siempre y en todas las circunstancias con el acompañamiento de esta Asociación Casereña de básquetbol, hasta el próximo torneo”. finalizó el Presidente



Los primeros reconocimientos entregados fueron a los distintos medios de comunicación que a lo largo del Torneo estuvieron acompañando la actividad deportiva, en la ocasión MonteCaserosOnLine fue uno de los medios que recibió el diploma de la A.C.B



Seguidamente se comenzó con la entrega de premios a los jugadores destacados y a los equipos que han participado.



Revelación Juvenil: Antonio Vallejos (Juventud)



Conducta Deportiva: Ramiro Brodovski (San Lorenzo)



Revelación del Torneo José Ignacio Tagle (San Lorenzo)



Goleador del Torneo: Hugo Cardozo (Juventud) – 177 tantos



Mejor Jugador del Torneo: Rafael Rico (Juventud)



Reconocimiento I Trayectoria Deportiva: Juan Carlos Rupérez (Barrio Nuevo)



Reconocimiento II Trayectoria Deportiva José Manuel “Topo” Tagle (San Lorenzo)



“La Asociación ha querido premiar con un sentido y humilde presente al jugador de mayor edad del Torneo, que con sus 55 años ha dicho presente y puso todo su esfuerzo para estar junto a sus queridos colores negro y amarillo. Por su dilatada carrera en el básquetbol, por sus enseñanzas, por su pasión y por ejemplo de vida aplaudimos fuertemente a José “Topo” Tagle”



Tagle quien fue reconocido por sus pares y la comisión hizo uso de la palabra en donde oficialmente anunció su retiro del básquet en Primera División



“Seguiré aportando desde afuera, es mi pasión, me hizo vivir momentos únicos. Hoy quería compartir cancha con José, lamentablemente no se pudo dar, pero igual este campeonato va dedicado a él, a papá, mamá, a mi familia, mi señora y especialmente a Telio Ortíz y Teco Dop con quienes tuve la posibilidad de jugar al básquet y compartí muchos momentos y para Gustavo Ramírez, a todos mis alumnos de la Escuelita de Basquetbol del Club San Lorenzo a quien los llevo en el corazón”. dijo “Este año tuve la oportunidad de compartir cancha con varios de mis ex alumnos y me deleité viéndolos jugar. Mucha gracias y felicitaciones al nuevo campeón”.



Seguidamente se hizo entrega de los trofeos a los cuatro equipos participantes, los mismos fueron donados por la firma Q. Games obtenidos a través del gerente local, Luciano Balbi.



“Queremos destacar que se ha puesto en juego la Copa Challenger que estará en posesión del Campeón del Oficial 2017 poniéndola nuevamente en juego el próximo año al inicio de una nueva versión del citado certamen” indicaron desde la locución del evento agregando que “de la misma forma la Municipalidad de Monte Caseros por medio de la Dirección de Deportes y el Sr. Intendente Municipal, Miguel Olivieri, han hecho llegar galardones y pergaminos para su entrega a los participantes”.



Haciendo propicia la oportunidad luego de llevar a cabo oficialmente la entrega de premios a los equipos, dejó su mensaje el Intendente, Miguel Olivieri.



“Simplemente quiero felicitar a todos los equipos que participaron y especialmente a la Asociación, decirles que una de las formas que tenemos de aportar es con la construcción de cinco playones de básquet para hacer, uno ya lo terminamos, el que se encuentra en la Escuela Agrotécnica, es nuestra forma de contribuir del municipio para los años venideros. El crecimiento que se ha dado en el básquet en estos últimos años ha sido muy importante. Felicitaciones a los jugadores y a la Asociación”.



Premios



4to puesto: Club Samuel W. Robinson



3er puesto: Club Social y Deportivo Barrio Nuevo



Sub campeón: Club Juventud Unida



Campeón del Oficial: Club Atlético San Lorenzo



