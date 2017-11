Fallo judicial

Brandoni le gana una batalla a Echarri en la guerra de los actores



Inter Artis, la entidad recaudadora de derechos de interpretación que le disputa el monopolio a SAGAI, fue beneficiada con un fallo judicial que la habilita a cobrar regalías.



"No es un fallo firme, hemos interpuesto un recurso de queja ante la Corte Suprema", dice Sebastián Bloj, director general y abogado de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes (SAGAI) a Infobae. Sin embargo, Inter Artis acaba de ser beneficiada con un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que la habilita a fungir las funciones de entidad recaudadora. Sucede que desde 2006, por un decreto de Néstor Kirchner primero y luego por otro de Cristina Fernández, SAGAI -en cuya directiva revisten Pepe Soriano, Pablo Echarri, Martín Seefeld, Jorge Marrale y otros actores- ostentaba el monopolio del cobro de las regalías que produce la exhibición de producto en los que los actores tienen participación, ya sea televisiva, en cines, hoteles y hasta las películas que se emiten en los ómnibus de larga distancia o aviones.



Se trata de la realización de la iniciativa de protección de derechos de autor que planteara en la década de los 30 Roberto Noble, luego fundador de Clarín. Sin embargo, en el marco de la política de "vivir con lo nuestro" del kirchnerismo y para evitar la "fuga de capitales", SAGAI se negaba a rendir los pagos a las entidades extranjeras e impedía el cobro de regalías en el exterior de actores e intérpretes argentinos, hecho que provocó una colisión con un grupo de artistas que formaron Inter Artis, encabezada por Luis Brandoni, Andrea del Boca -reemplazada por Leonor Manso luego del escándalo de los pagos por su telenovela jamás realizada y la causa judicial abierta en su contra- y Fabián Gianola.



"Este es un hecho importantísimo para nosotros -dice Luis Brandoni a Infobae-. Finalmente, la Justicia le da la razón a los objetivos para los cuales nos constituimos. Inter Artis no nace en oposición a SAGAI, que fue creada por dos decretos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, sino que responde a una aspiración de más de 70 años. Incluso cuando yo fui diputado presenté un proyecto de ley sobre derechos para actores, pero tuve la oposición peronista por diputados que tenían canales de televisión en sus provincias. Por eso la creación de SAGAI fue una conquista. Pero lo grave es que SAGAI dejó de pagar al exterior. SAGAI ha retenido dinero que tiene nombre y apellido de actores. Y lo mismo pasaba con los derechos de los actores argentinos en el exterior. Por eso nació Inter Artis, para ver si podíamos recuperar esos derechos, cosa que SAGAI se negaba a hacer. Los muchachos de SAGAI han hecho declaraciones muy ofensivas contra nosotros. Y en la medida que fue prosperando Inter Artis, SAGAI que decía que no podía hacer acuerdos con naciones que no tuvieran una misma legislación, empezó a hacerlo porque parece que sí se podía. Ahora este fallo nos permite llevar adelante algunos acuerdos que hemos hecho".



Pero SAGAI interpuso un recurso ante la Corte Suprema.





—Eso no nos impide funcionar como determina el fallo de la Cámara.



—Si SAGAI empezó a hacer acuerdos con el exterior, ¿no sería posible una fusión de las dos entidades?



—Sería muy difícil hacer algo así en estos momentos. Lo interesante sería transformar los decretos en una ley de derechos de interpretación.



—¿Tuvo repercusiones la salida de Andrea del Boca de la directiva de Inter Artis luego de las denuncias por corrupción?



—No. Hicimos un enroque, por así decirlo, con Leonor Manso. Lamentamos lo que le pasó a Andrea del Boca. Sigue siendo socia de Inter Artis y cobrará entonces sus derechos.



Para Sebastián Bloj, el recurso interpuesto ante la Corte Suprema plantea que SAGAI sigue siendo la entidad única recaudadora de derechos. "Es un paso que debe ser resuelto por la Corte y hasta ese momento las cosas se mantienen como hasta ahora", afirma a Infobae.



"No plantea un impedimento y ya hemos firmado acuerdos con entidades de Europa y América Latina", dice Lucas Rizzo Avillaga, abogado de Inter Artis.



SAGAI se había mostrado como un emblema durante el kirchnerismo y su directiva había participado de actos junto a la ex presidenta Cristina Fernández en los que se destacaba la presencia de Pepe Soriano o Pablo Echarri. Luego del cambio de gobierno, Martín Seefeld, tesorero de la entidad, comenzó a tener un papel de mayor relevancia (es conocida su amistad personal con el presidente Macri). Hoy, Inter Artis liderada por Brandoni -que también apoya al oficialismo- se postula como la entidad recaudadora que competiría por esos derechos, al menos, en el extranjero. A la disputa entre los actores todavía no le llegó el telón final.



Infobae

Domingo, 05 de noviembre de 2017