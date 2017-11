Mi Horóscopo Hoy

5 de noviembre

ARIES



Posiblemente en este día se sentirá más espiritual e idealista. Será bueno que busque el verdadero sentido de su vida.



Amor: Tendrá la necesidad de realizar cosas nuevas y diferentes con su enamorado. Atrévase.

Riqueza: Si tiene que realizar alguna transacción inmobiliaria, hoy será el día oportuno para avanzar.

Bienestar: Aleje su mal humor y permítase disfrutar día a día las energías positivas que le ofrece la vida.





TAURO



Hoy no será un día para que se guíe por su instinto, trate de descartar todo lo que ya no le sirve. Sea discreto en sus decisiones.



Amor: Tenga más en cuenta a su familia en las decisiones. Podrá fortalecer el vínculo con cada uno de ellos.

Riqueza: Conquistará un ambicioso proyecto o negocio que le quitó días de tranquilidad.

Bienestar: Podría sentirse un tanto desbordado. Trate de relajarse y ordenar sus pensamientos e ideas.



GÉMINIS



Trate de desarrollar la fuerza e inteligencia natural para conseguir lo que está buscando hace tiempo. La Luna lo ayudará.



Amor: Depure las dudas y profundice el vínculo amoroso expresando sus afectos en armonia.

Riqueza: Involúcrese con las obligaciones, hágase cargo de las mismas.

Bienestar: En esta jornada, ocúpese un poco de su salud y realice los controles de rutina.



CÁNCER



Deje las dudas para otro momento. Jornada oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da.



Amor: Se hallará angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido con su pareja. Pronto se resolverá.

Riqueza: Acepte la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo.

Bienestar: Estará un poco serio y muy solitario. Llame a un amigo y salgan a divertirse.



LEO



Tome en cuenta las sugerencias que le hicieron, podrán ayudarlo a abrir su mente y poder reflexionar sobre temas que le interesan.



Amor: Eliminará de su corazón las heridas del pasado junto a esa persona que ha conocido hace poco tiempo.

Riqueza: Gracias a su flexibilidad podrá concretar esos importantes negocios que estaban postergados.

Bienestar: En este día, trate de distraerse. Salga a pasear o de compras en compañía.



VIRGO



Recuerde no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos.



Amor: Entréguese a los brazos de su amado. Posiblemente, se sentirá un poco triste y solo.

Riqueza: Trate de no permitir que los parientes intervengan en los trámites comerciales, podrían demorarse.

Bienestar: Lleve una dieta balanceada en fibras, así podrá equilibrar el cuerpo.



LIBRA



Deberá aprender a no tener miedo de volver a empezar aunque sus esfuerzos y metas se vean limitados en obtener nuevos intereses.



Amor: Hoy se mostrará muy seductor y atractivo. Salga a encontrar a ese amor.

Riqueza: Una persona cercana le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento.

Bienestar: Sepa que si se preocupa un poco más por los demás, su alma crecerá internamente.



ESCORPIO



Aunque no quiera, tendrá que alejar sus propios temores. Empiece a confiar en su capacidad, así descubrirá una nueva forma de vivir.



Amor: Flamante amor en su vida. Abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba.

Riqueza: Jornada no apta para definir futuros trabajos o compromisos financieros.

Bienestar: Sentirá el impulso de mimarse. Acuda a un día de spa sin sentirse culpable.



SAGITARIO



Evite dejarse dominar por su optimismo, ya que sólo le hará ver fantasías. Lamentablemente, le costará lo que desee.



Amor: Podría sentirse un tanto desapegado de su pareja y notará la carencia de comunicación entre ambos.

Riqueza: Aproveche este momento, ya que se despejará la tormenta y podrá alcanzar el éxito económico con facilidad.

Bienestar: La presencia lunar en oposición podría hacerle sufrir una deslealtad. Abra bien los ojos.



CAPRICORNIO



Tenga cuidado con lo que anhela y lo que no desea. Será importante que reconozca sus aspectos negativos para evitar que estos surjan.



Amor: En este día evite asistir a reuniones familiares, ya que podría desencadenar conflictos entre ambos.

Riqueza: No desaproveche este período lleno de éxitos, abundancia y magníficas perspectiva económicas.

Bienestar: Deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos.



ACUARIO



Será el momento oportuno para que aproveche a ampliar sus perspectivas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana.



Amor: Cuando busque pareja trate de elegir una persona que lo ayude y sepa cuidar de usted. Deje de sufrir.

Riqueza: Hoy recibirá muy buenas ofertas y podrá mejorar la situación laboral. Acéptelas.

Bienestar: Trate de descansar más en las noches, de lo contrario, caerá pronto en el estrés.



PISCIS



No desperdicie el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en su vida.



Amor: Deberá cuidarse de los sentimientos tan intensos con esa persona que conoció, ya que podría sufrir.

Riqueza: Acreditarán sus responsabilidades laborales y le generará grandes satisfacciones a nivel personal.

Bienestar: Hoy se despertará muy inquieto y nada lo conformará. Serénese y avance su día.

