La One Moria Casán tendrá un nuevo programa en América El periodista Ángel de Brito dio la información en su cuenta de Twitter.

Hace varios años que Moria Casán no está en la televisión con un programa propio. La One participa como jurado en Bailando por un sueño, pero falta muy poco para que lleve adelante un proyecto personal y será en la pantalla de América.



El periodista Ángel de Brito informó en su cuenta de Twitter que Moria desembarcará muy pronto en las mañanas del canal. Desde enero, ocupará el lugar de Maru Botana y también tendrá un programa los sábados a la noche.

"La idea es de Liliana Parodi, la producirá José Núñez, y la acompañara parte del equipo que está con Pamela", aseguró el conductor de Los ángeles de la mañana.



Revista Pronto



Sábado, 04 de noviembre de 2017