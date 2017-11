4 de noviembre Mi Horóscopo Hoy Aries



Momento óptimo para que deje de reprimir sus sentimientos demostrando lo que siente y piensa en cada situación.

Amor: Gracias a el romanticismo, podrá acentuar las condiciones de afinidad en el vínculo amoroso.

Riqueza: Aparecerán proyectos que no se muestran muy claros. A la hora de decidir, hágalo con detenimiento.

Bienestar: Comprenda que el trabajo lo tiene desbordado, destine un momento de su día para asistir a un spa.





Tauro





Sepa que disfrutará de una vitalidad plena cuando empiece a abandonar la rutina y apueste por una transformación en su vida personal.

Amor: Comprendiendo más a su pareja, estabilizará el vínculo. Proceda con prudencia.

Riqueza: Exponga con claridad las ideas, de lo contrario, generará malos entendidos en el terreno profesional.

Bienestar: Evite reprimir la nostalgia, seguramente le hará recordar buenos momentos vividos.

Géminis





Sepa que todo va a salir como usted tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente.

Amor: Modere la intensidad cuando quiera conquistar a una persona.

Riqueza: Podrían ofrecerle una cautivadora propuesta de un negocio. Acuda a su criterio para saber si le conviene.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo con las cosas que quiere demasiado. Momento de liberarse.





Cáncer





Para mejorar el vínculo, será imprescindible que realice un esfuerzo para equilibrar las actividades cotidianas con los afectos cercanos.

Amor: Deje de tener miedo y entréguese por completo al amor.

Riqueza: No se embarque en créditos sin tener el aval necesario, puede ser riesgoso.

Bienestar: Incorporando a su vida una buena dieta y la práctica de yoga, obtendrá la solución a su nerviosismo constante.





Leo





Propóngase dedicarle más tiempo al diálogo con su familia y así podrá ver cuáles son las necesidades para comprenderlos.

Amor: Prepárese, ya que alguien por quien usted siente un cariño muy especial le hará una propuesta que lo dejará trastornado.

Riqueza: Muéstrese diplomático con su entorno laboral, esto lo ayudará a obtener los objetivos.

Bienestar: Bríndese un respiro o no podrá cumplir con las obligaciones que se propuso.





Virgo





Enfoque su energía hacia las cosas viables y positivas. No ceda ante las influencias externas que lo puedan perjudicar.

Amor: Aclare los asuntos con su pareja, incorporando el poder de su intuición.

Riqueza: Sin buscarlo encontrará a esa persona que le ofrecerá su apoyo dentro del terreno laboral. Relájese.

Bienestar: Sepa que el ánimo depresivo cederá en este día y aumentará la confianza en usted mismo.





Libra





Será un día para plasmar la imaginación y el conocimiento en los nuevos proyectos que se ha empeñado en alcanzar.

Amor: Evite las discusiones con su pareja, hoy no es el día apropiado.

Riqueza: Algunas cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio.

Bienestar: Pruebe haciendo una vida más saludable, evite los excesos que lo perjudican.





Escorpio





Piense bien, ya que será un día inoportuno para tomar alguna determinación de forma apresurada donde implique varios aspectos de su vida.

Amor: Hoy, su alma gemela lo llenará de atenciones. Sería bueno que usted haga lo mismo.

Riqueza: Alguien le propondrá intentar algún nuevo proyecto en común que los beneficiará.

Bienestar: En este día, lo invitarán a una fiesta. Postergue los compromisos y acepte.





Sagitario





En caso de que esté en problemas, no dude en solicitar apoyo a quienes siempre depositaron la confianza en usted.

Amor: Sepa que unido a su alma gemela, encontrará lo que siempre buscó en la intimidad.

Riqueza: Ordene las cuentas y no se exceda en las compras que realiza habitualmente.

Bienestar: Verifique los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud.





Capricornio





Deberá cuidar la severidad ante las criticas y la autoexigencia. De lo contrario, podría sentirse superado en diferentes situaciones.

Amor: Cuide sus actitudes. Su alma gemela se mostrará quisquillosa y suspicaz.

Riqueza: No descuide su economía, realice a tiempo los ajustes necesarios.

Bienestar: Procure ejercitar más, así podrá perder peso y fortalecer su musculatura.





Acuario





Época ideal para aprender a reconocer sus propios defectos y trabajar en ellos para no cometer los mismos errores a futuro.

Amor: Vivirá un período muy favorable en el amor, ya que contará con la presencia de los astros.

Riqueza: Intente contabilizar junto a su pareja los recursos que poseen. Inviertan positivamente.

Bienestar: Entienda que necesita urgentemente un descanso total. Su cuerpo se lo pide todos los días.





Piscis





Teniendo la ayuda de esa persona que usted admira, podrá emplear la creatividad y ejecutar sus ideales en esta jornada.

Amor: No desaproveche la ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, así se sentirá mejor con usted mismo.

Riqueza: Trate de que el caos no arruine sus cuestiones económicas. Organizar las cuentas lo dejará más tranquilo.

Bienestar: Una reunión informal con sus amigos, lo inyectará de energía positiva.





