3 de noviembre Mi Horóscopo Hoy Aries



Seguramente, alguien tratará de ofenderlo en esta jornada. Lo mejor será que apele a su paciencia y le brinde una sonrisa.

Amor: Conserve un diálogo maduro con su enamorado, le permitirá aclarar los malentendidos.

Riqueza: Evite buscar siempre la perfección, podría perder esa única oportunidad laboral que tanto anhelaba.

Bienestar: En este día, dedíquese a pasear y relajar su mente del estrés rutinario.





Tauro





Permita que sus impulsos lo guíen. Empezará a sentirse a gusto con lo que la vida le propone día a día.

Amor: De el primer paso, anímese. Recuerde que de la amistad al amor solo hay un paso.

Riqueza: Etapa de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre.

Bienestar: Haga actividades acuáticas, ya que serán el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas.

Géminis





La energía planetaria lo favorecerá en sus deseos de aprender cosas nuevas y mejorar sus habilidades intelectuales en este día.

Amor: Entréguese a los brazos de su enamorado, será la mejor opción para este día.

Riqueza: Evite comenzar nuevos emprendimientos. Termine de resolver los que quedaron pendientes.

Bienestar: Intente resistir al cansancio. Durante la tarde recuperará su natural alegría por vivir.





Cáncer





Necesitará estar protegido en este día. Podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida.

Amor: Su vínculo mejorará si comienza a expresar los sentimientos con palabras y demostraciones de afecto.

Riqueza: Ese asunto financiero podría tenerlo de aquí para allá. No se desespere.

Bienestar: Controle su salud. Trate de disminuir el uso de la sal, así evitará la retención de líquidos.





Leo







Entienda que no es momento de llorar por lo perdido. Trate de serenarse y aguarde a que el horizonte se despeje.

Amor: La fidelidad es la base en la relación de pareja. No juegue con fuego, ya que podría llegar a quemarse.

Riqueza: Pronto descubrirá la mejor salida a un problema financiero que lo tenía atrapado.

Bienestar: No trate de postergar por más tiempo el inicio de un curso de teatro o pintura.







Virgo







Será bueno que no permita que su necesidad de libertad lo aleje de su entorno más cercano. No se aísle.

Amor: Intente que sus obligaciones laborales no le impidan compartir una salida con su pareja.

Riqueza: Haga un viaje de corta distancia que le permitirá establecer nuevos contactos para su negocio.

Bienestar: Etapa para convertirse en un amante de la naturaleza, le hará muy bien a su alma.





Libra





Momento para emplear sus enormes habilidades y dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique en su vida.

Amor: Aunque ese familiar no quiera entrar en razón, no provoque enfrentamientos con los seres queridos.

Riqueza: La seguridad y predisposición, lo ayudará a ganar posición y reconocimiento en sus pares.

Bienestar: Ante que oponerse, trate de elegir una actitud diplomática. Será lo más aconsejable.





Escorpio





Hoy seguramente tendrá deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable.

Amor: Hoy su alma gemela pretenderá que hagan una vida social y activa.

Riqueza: Será felicitado en su ámbito profesional. Considerarán sus méritos y esfuerzos.

Bienestar: Libere las tensiones. Trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital.





Sagitario





Tendrá buenas oportunidades de ampliar los horizontes profesionales, realice cursos de perfeccionamiento.

Amor: Aplique un diálogo cordial con su alma gemela, esto lo ayudará a solucionar sus inconvenientes.

Riqueza: Surgirá alguien que le hará una propuesta laboral más que interesante. No la rechace, pero analícela.

Bienestar: Ejercite alguna actividad física, le devolverá la energía y le oxigenará la mente.





Capricornio





Aprenda que su fe interna de lo que piensa va acompañada con la seguridad con la que manifiesta sus argumentos.

Amor: Transitará momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama. Disfrútelos.

Riqueza: Resuelva lo antes posible esos trámites pendientes o gestiones bancarias. No deje pasar este día.

Bienestar: Evite que su deseo de protagonismo lo enfrente con su entorno cercano.





Acuario





Verá que empezarán a desaparecer ciertos obstáculos que lo fastidiaban en su vida, gracias a los aspectos positivos de los astros.

Amor: Tendrá nuevas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro íntimo con su pareja.

Riqueza: Podría surgir algún inconveniente en el ámbito laboral, no se involucre si no está afectado en el tema.

Bienestar: Emprenda una dieta libre en grasas. Pronto conseguirá un excelente estado físico.





Piscis





Lo más probable es que su falta de sentido práctico y previsión le hagan tambalear algunos logros que ya fueron conseguidos con anterioridad.

Amor: Si se encuentra solo, tendrá excelentes posibilidades de encontrar pareja. Apueste al romanticismo y a la seducción.

Riqueza: Intente ser más prudente y no jugarse el todo por el todo en las transacciones comerciales.

Bienestar: Por más que usted desee quedarse en su casa, acepte la invitación de ir a cenar con amigos.





Viernes, 03 de noviembre de 2017 Volver