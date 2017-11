6 de noviembre Por el Día del Bancario, el lunes no habrá atención en todo el país El 6 de noviembre se celebra el día Nacional del Bancario, por dicho motivo las entidades públicas y privadas de todo el país no abrirán sus puertas.



Los bancos y casas de cambio de todo el país permanecerán cerrados este lunes debido al feriado dispuesto por el día del trabajador bancario.



El 6 de noviembre se celebra el Día Nacional del Bancario. Ese mismo día pero del año 1924 se creó la Asociación Bancaria, sindicato que nuclea a los trabajadores bancarios.



Tal como lo establece la Ley Nº 314: Artículo 1º.- Declárase día no laborable para todas las entidades bancarias y financieras el 6 de noviembre de cada año, el lunes las puertas de bancos y casas de cambio permanecerán cerradas en todo el país.

