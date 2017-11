La actriz habló por primera vez La novia de Lamothe, habló de la exposición mediática: "Me parece muy bizarro" La actriz habló por primera vez de la exposición mediática que tuvo a partir de su romance con el actor.



La actriz Katia Szechtman (28) habló su romance con Esteban Lamothe, por lo que se hizo conocida más allá de su trayectoria en el off y cine.



Una vez que la pareja blanqueó el romance, Katia habló de la repercusión mediática de esta affaire.

"Me hace gracia. Por suerte conozco mucho el medio por más que no pertenezco a él porque no trabajo en una tira. Lo conozco por mi trabajo y por mi papá que es director de publicidad y siempre estuve metida. Entonces entiendo de qué se trata, pero no me siento para nada identificada. Trato de tomarlo con humor, no dedicarle mucho tiempo, ni atención, porque no me interesa y porque entiendo que hay gente que está trabajando o gente que está consumiendo un programa o cosas en Internet. Es parte del juego que cada uno juega", contestó en el programa radial Radio Duca Jazz.



"Lo acepto porque prefiero no pelearme con eso. Trato de ni pensarlo. Me parece surrealista estar estrenando una obra en la sala El extranjero, que es un teatro del Abasto donde entran 50 personas, y que esté Intrusos. Es muy bizarro. No tiene nada que ver por más que seamos actrices, actores y directores. Son cosas que están en las antípodas. Estuve toda la semana recibiendo mensajes graciosos de amigos que me mandan fotos. Aunque en un momento me empezó a cansar", agregó.



Fuente: Rating Cero



Jueves, 02 de noviembre de 2017 Volver