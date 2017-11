6, 7 y 8 de noviembre Provincia alista la inversión de $40 millones en pago del plus de $500 El Ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó el pago de plus extraordinario de 500 pesos en los días 6, 7 y 8 de noviembre. El beneficio alcanzará a unos 75 mil agentes, entre activos y pasivos (incluyendo a los jubilados municipales de toda la Provincia).



El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, confirmó la ejecución del cronograma en los días 6, 7 y 8. “Los dos primeros tramos, correspondientes a los días 6 y 7, ya estarán disponibles en los cajeros automáticos autorizados por el Banco de Corrientes S.A, a partir del próximo sábado 4; esta es una medida habitual cada vez que el cronograma de pago comienza los lunes, y en esta oportunidad también se tiene en cuenta que el próximo 6 no habrá actividad en los bancos debido al feriado al celebrarse el Día del Bancario”, comentó el ministro de Hacienda y Finanzas.

“Con este beneficio la Provincia invertirá otros $40 millones y que sumado al adicional habitual, mensual y remunerativo, de $3.300 y el haber, acumularán este mes una inversión salarial total superior a los $1.860 millones este mes”, describió el jefe de la cartera económica.

“El cronograma comenzará a liquidarse el próximo lunes 6, abonándose a los agentes con el números de Documento Nacional de Identidad terminado en 0, 1, 2 y 3; continuará el martes 7, para DNI terminados en 4, 5 y 6; y finalizará el miércoles 8”, detalló Vaz Torres.



CONTINUIDAD DE PAGOS



Además del pago del plus extraordinario de $500, en noviembre también la Provincia abonará el adicional remunerativo mensual de $3.300, los días 14, 15 y 16; y luego, el sueldo del mes que se liquidará los días 24, 28 y 29.



En tanto que en diciembre, el plus extraordinario de $500, se pagará el 5, 6 y 7; el adicional remunerativo mensual de $3.300, los días 12, 13 y 14; el segundo medio aguinaldo, los días 20, 21 y 22; y el sueldo se abonará el 27, ,28 y 29, confirmó el ministro Vaz Torres.



En el marco de la política salarial, definida por el gobernador Ricardo Colombi, y diseñadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Provincia invierte durante el último cuatrimestre del año $ 8.170 millones.



El ministro Vaz Torres afirmó que la Provincia llega a fin de año con una inversión salarial de $ 21.620, el doble de la inflación estimada, y significando un 40 por ciento más que lo invertido en 2.016, que fue de $15.400.



