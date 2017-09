Cronograma Mañana inicia el pago del Plus extraordinario de $2.000 Entre este martes 5 y el jueves 7, el Gobierno provincial abonará el plus extraordinario de $2.000 No remunerativo y no bonificable, en 4 cuotas de $500 a los agentes públicos, activos y pasivos.



El cronograma de pago de la primera entrega del plus, que será de $500 comenzará a pagarse este martes 5. Se liquidará a los beneficiarios con números de documentos terminados en 0, 1, 2 y 3, continuando el miércoles 6 para los DNI finalizados en 4, 5, y 6 y finalizará el jueves 7.



La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales).



.



