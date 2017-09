4 de septiembre

Mi Horóscopo Hoy

Aries



Será de suma importancia que no olvide manejar las emociones, ya que en determinados momentos decisivos pueden traicionarnos.

Amor: Si pretende conservar a su enamorado, deje las ironías a un costado.

Riqueza: No le oculte cosas a su jefe. El pensará que existe una mala intención en su conducta.

Bienestar: Incursione dentro de las terapias alternativas como la acupuntura y la homeopatía.





Tauro





Prepárese en esta jornada para disfrutar de ese algo que tanto deseaba hace tiempo. No desaproveche la oportunidad.

Amor: En caso que tenga algo que le moleste de su pareja pídale que le explique, así evitará futuras discusiones.

Riqueza: Comprométase al máximo en ese negocio. Pronto obtendrá buenos resultados.

Bienestar: Salga con ese familiar ya que le proporcionará alegría y satisfacción. No lo desaproveche.



Géminis





Tendrá la oportunidad para emplear su buena predisposición hacia los demás. El resultado que recibirá será gratificante.

Amor: Su vida amorosa se tornará un tanto confusa, donde habrá momentos de felicidad y de duda.

Riqueza: Negocie con tranquilidad y procure tener todo bajo control para resolver ese importante asunto financiero.

Bienestar: Intente descansar, ya que iniciará el día con un déficit de energía.





Cáncer





Aparecerán nuevos cambios en su vida. Su capacidad va ir en aumento y logrará hacerse cargo de ellos sin ningún inconveniente.

Amor: No pelee. Si surge algún problema en su pareja, hable con calma o guarde silencio.

Riqueza: Período para darle forma a ese proyecto que le reportará excelentes ganancias.

Bienestar: Cuide la alimentación. Le será necesario que evite los abusos durante el fin de semana.





Leo





La Luna en oposición podría desencadenar algún imprevisto. Aunque tenga todo organizado, seguramente deba hacer un cambio de planes.

Amor: Procure ser más paciente y mediador con su familia, así evitará los distanciamientos.

Riqueza: Anímese. Sus propuestas serán acertadas y se le abrirán las puertas de par en par en el ámbito profesional.

Bienestar: Sepa que la fitoterapia será la solución para que pueda conciliar el sueño de una forma agradable.





Virgo





Trate de disfrutar más de los pequeños placeres de la vida. Seria bueno que en este día suspenda todas las obligaciones indeseables.

Amor: Gracias al diálogo podrá resolver aquellos problemas que se engendraron en su entorno familiar.

Riqueza: En esta jornada, recibirá buenas noticias sobre ese trámite legal pendiente de resolución.

Bienestar: Asista a un centro de belleza. Cambie su imagen evitando los tratamientos evasivos.





Libra





Acepte los cambios, no se arrepentirá. Permítase guiar por los que vienen a ayudarlo abriéndole nuevos caminos.

Amor: Evite que terceros interfieran. Aproveche para estar junto a su pareja disfrutando en plenitud del amor.

Riqueza: Prepárese, ya que los negocios relacionados con el extranjero ocuparán el primer plano.

Bienestar: Intente lograr un buen balance entre su vida social y el descanso.





Escorpio





Sepa que necesitará de mucha disciplina para poder sobrellevar los imprevistos que puedan surgir en este día.

Amor: Alguien muy querido esta por alejarse, no dude y demuéstrele sus verdaderos sentimientos.

Riqueza: Arriesgue sus conocimientos y experiencias, así podrá posicionarse a nivel profesional.

Bienestar: Propóngase realizar un viaje de fin de semana, vera como le alegrará la vida.





Sagitario





Probablemente en este día sus dudas e indecisiones lo afectarán mentalmente, no desespere. De apoco, se va a revertir esa tendencia.

Amor: Sepa actuar con cautela, así podrá resolver ese problema en el terreno romántico.

Riqueza: No lo dude. Momento oportuno para mudarse o hacer una restructuración en la vivienda.

Bienestar: Cambie los hábitos alimenticios y realice alguna actividad que equilibre su energía corporal y espiritual.





Capricornio





Durante esta jornada no se deje llevar por la ira. Espere a que sus ánimos se calmen, así logrará dialogar con tranquilidad.

Amor: Olvídese de las obsesiones, de lo contrario, sus relaciones sentimentales podrían resentirse.

Riqueza: Será una jornada favorable, ya que tendrá la ocasión justa para realizar excelentes negocios.

Bienestar: Intente realizar una vida más saludable. Procure equilibrar la salud.





Acuario





La existencia lunar en el signo intensificará sus cualidades. De esta forma, estará en condiciones de alcanzar los objetivos que se propuso.

Amor: Proclame su amor sin temor al rechazo. Sepa que la percepción puede más que su razón.

Riqueza: Concebirá un nuevo proyecto que a futuro le generará una fuente de ingreso.

Bienestar: Necesita una actividad física, es momento para dejar los hábitos sedentarios.





Piscis

Necesitará accionar cautelosamente y esperar a que se reviertan las condiciones actuales para solucionar ese inconveniente.

Amor: Pida las explicaciones necesarias, ya que podría surgir un alejamientos con la persona que ama por un malentendido.

Riqueza: Ultimará viejos sueños, logrando concretar esos objetivos pendientes en lo económico.

Bienestar: Las preocupaciones innecesarias le sumará tensión que se verá reflejada en insomnio y malestar general.



