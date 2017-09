Mi Horóscopo Hoy

3 de septiembre

ARIES



En esta jornada, trate de hablar lo menos posible. Escuche las opiniones de los demás y luego decida los pasos a seguir.



Amor: Oiga los reclamos de su pareja, de lo contrario, podrían convertirse en problemas serios.

Riqueza: Cumplirá viejos anhelos, logrando concretar objetivos pendientes en lo económico.

Bienestar: Realice actividades que lo gratifiquen. Comparta este día con amigos y familiares.





TAURO



Transitará un día complicado en el que los acontecimientos pondrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que posee.



Amor: Hoy no será propicio para replantearse una definición de sentimientos en la pareja.

Riqueza: Halle el equilibrio justo para llegar a obtener un acuerdo económico.

Bienestar: Empiece un curso de meditación o lectura, le permitirá crecer espiritualmente.



GÉMINIS



Pronto podría sufrir una desilusión con alguien muy cercano, trate de aclarar la situación con esa persona.



Amor: Si siente que sus fuerzas decaen, no dude en acudir a su pareja. Confíe plenamente en ella.

Riqueza: Evite derrochar demasiado dinero en una salida que probablemente no responderá sus expectativas.

Bienestar: Ponga límites a sus esfuerzos. Su vitalidad no estará al mismo nivel de siempre.



CÁNCER



No permita que su voracidad le genere un clima hostil. La humildad lo ayudará a relacionarse mejor con los demás.



Amor: Actúe con cordura y evite discusiones. Su enamorado pretenderá imponer su criterio.

Riqueza: Prepárese, ya que los logros profesionales están en aumento. Existirán reales posibilidades de ascenso.

Bienestar: Deberá cambiar para no caer en la angustia. Comience a mirar hacia adelante.



LEO



Jornada donde mirará todo a través de un cristal gris. Cambie de enfoque y los resultados serán favorables para su vida.



Amor: Si realmente desea una vida afectiva armónica, debe dejar de anteponer sus propios intereses a los de su pareja.

Riqueza: No es un momento para imponer su opinión, escuche a los demás y disfrute de sus logros.

Bienestar: Desentiéndase de las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance.



VIRGO



Despertará con deseos de aislarse del mundo, lo ayudará a reflexionar y hallar las respuesta a las dudas que lo atormentan.



Amor: Deje de titubear y muestre lo que siente. Su actitud despreocupada hará que su pareja piense que no lo ama realmente.

Riqueza: Período propicio para la toma de iniciativas y objetivos a largo plazo.

Bienestar: Sepa que una dieta adecuada, una vida sana y ordenada serán el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía.



LIBRA



Durante esta jornada sentirá la necesidad de ser libre, no permita que sus compromisos le impidan hacer lo que desea.



Amor: Incorpore una actitud comprensiva y paciente frente a los caprichos de su pareja.

Riqueza: Impida que las opiniones de terceros influyan en sus decisiones laborales.

Bienestar: Sería bueno que se tome el día libre y disfrute a pleno. Opte por un ambiente natural.



ESCORPIO



En este día su inteligencia brillará con intensidad y logrará conectar sus ideas que le serán de gran utilidad para concretar los objetivos.



Amor: Aclarará viejos conflictos con su pareja, comenzará una nueva etapa llena de alegrías.

Riqueza: Jornada inoportuna para plantear cuestiones de dinero dentro del ámbito familiar. Déjelo para otro día.

Bienestar: Inicie la jornada dejándose llevar por el ritmo pausado de los acontecimientos.



SAGITARIO



Sepa que empleando su inteligencia encontrará nuevas salidas para poder resolver antiguos conflictos en su vida.



Amor: No se sienta herido por cualquier insinuación por parte de su pareja. Solo trata de comunicarse con usted.

Riqueza: Procure no avanzar más de lo que puede y aprenda a disfrutar de lo que ha conseguido hasta el momento.

Bienestar: Cuídese en las comidas, trate de evitar los alimentos extraños en su dieta.



CAPRICORNIO



Procure no correr detrás de los problemas, sea paciente y sepa esperar las respuestas adecuadas, de lo contrario, se complicará.



Amor: Exponga sus emociones a la pareja o correrá el riesgo de que malinterprete alguna de sus actitudes.

Riqueza: Destáquese con cautela y espere serenamente a que las circunstancias se clarifiquen. No se desespere.

Bienestar: Opte por determinar mejor los tiempos de sus actividades o quedará agotado.



ACUARIO



La presencia lunar lo hará sentir feliz durante toda la jornada, su alegría beneficiará a los que lo rodean.



Amor: Una separación será una prueba importante que puede ayudar a definir la situación de la pareja.

Riqueza: Acuda a su buen criterio. Le darán una interesante propuesta para montar un negocio.

Bienestar: Abandone los excesos, necesita alimentarse bien y cuidar mas su cuerpo.



PISCIS



Excelente momento para iniciar actividades creativas, no permita que las opiniones de su familia influyan en su decisión.



Amor: Deberá evitar que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien.

Riqueza: Sepa que con paciencia y perseverancia, seguirá creciendo materialmente. Será un proceso lento, pero seguro.

Bienestar: Ocasión ideal para que tome las riendas de su animo y deje de lado la agresividad.

