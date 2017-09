Twitter

Laurita y Fede Bal volvieron a hacer salidas "de novios": ¿a dónde fueron?



La pareja fue descubierta por Ángel De Brito, quien compartió una foto en su cuenta de Twitter. Ayer, ella publicó un video donde lo "seduce" imitando la voz de Consuelo Peppino.



Dicen que "tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe", y el refrán parece ajustarse a la perfección a la relación entre Fede Bal (27) y Laurita Fernández (25), ya que luego de su separación a raíz de las confesas infidelidades de él con Flor Marcasoli (30), el hijo de Carmen Barbieri (62) insistió de todas las formas posibles hasta que logró reconquistar su corazón.



Y, si bien al principio les costaba volver a mostrarse juntos, la pareja volvió a retomar sus salidas de novios. Prueba de ello es la foto que compartió Ángel De Brito (40) en su cuenta de Twitter, donde se los ve a los ex campeones del Bailando saliendo de un reconocido complejo de cines del barrio de Belgrano.



"¿Qué fueron a ver?", escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana, en cuyo programa descubrieron a Laurita saliendo del departamento de Fede cuando recién se habían reconciliado.



Vale recordar que ayer ella compartió en su cuenta de Twitter tres videos en los que imita la voz de Consuelo Peppino, en uno de los cuales ella le pide que diga qué es lo que le pide que haga en la intimidad, a lo que él le responde que le hable como la participante "no famosa" del Bailando.





"Ay cosita, a ver, mostrame tu cosita, mostrame lo que Dios te dio", se le escucha decir a ella imitando la voz de la cordobesa, a lo que él le responde "me caliento Laura", para cerrar el posteo entre risas.



Una muestra, en definitiva, que la pareja retomó definitivamente los códigos que tenían antes de la separación, con salidas y guiños cómplices de su intimidad incluidos.



Sábado, 02 de septiembre de 2017