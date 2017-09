Galería MonteCaserosOnline Parada Labougle cuenta con una nueva ambulancia Parad Labougle cuenta con una nueva ambulancia, para un mejor servicio a la comunidad. El Intendente Miguel Olivieri hizo entrega de una nueva unidad de trasladado en Labougle escoltado por funcionarios municipales y el candidato a Vice-intendente Sergio “Nino” Paniagua y concejales de la fórmula que lo acompañarán en las próximas elecciones del 8 de octubre, entre ellos, Andrés Iztueta, Claudia Álvarez y el Dr. José Martín Areta.



El acto de entrega se realizó en horas de la mañana de este viernes 1 de septiembre y los vecinos del lugar lo recibieron con mucho entusiasmo.

“Hace más de un año que la ambulancia que tenían acá estaba muy deteriorada y comenzamos a gestionar ante el Gobierno Provincial una nueva unidad. Es así, como coordinamos con el Ministro de Salud de la Provincia Ricardo Cardozo para que nos envíe una ambulancia y acá está, es modelo 2014 y está muy buen estado. Con el compromiso de que cuando salga una licitación para la compra de nuevas ambulancias nos enviarán una 0km para Labougle”, dijo Olivieri.

La nueva unidad de traslado cuenta con camillas, oxígeno y todos los insumos necesarios, “no es de alta complejidad pero sí es de gran utilidad para estabilizar a una persona”, indicó.



“Aprovecho la oportunidad y que están acá la mayoría de los vecinos, para decirles que cuando venimos a Labougle hacer cosas, lo hacemos de corazón y con todas las ganas de siempre, desde la iluminación o las viviendas que muy pronto vamos a comenzar porque ya tenemos el terreno. Pero esto lo venimos haciendo hace cuatro año, no ahora que estamos en época de elecciones, es una tarea que la hacemos siempre. Incluso todos los espectáculos que tenemos en la ciudad lo traemos también a este lugar, y cuando hay grandes eventos allá los venimos a buscar porque queremos que compartan con nosotros. Es mentira lo que dicen, que como falta un mes para las elecciones queremos darles todo. Pero sé que forma parte de la política”.



“Lo que realmente me da mucha pena es escuchar a quienes fueron alumnos míos y que me conocen hace 15 años, se sienten en una radio a mentir y más cuando saben quién soy,y me pregunto ¿a cambio de qué?, que cuando se les prendió fuego la casa los primeros que estuvimos para reconstruirla fuimos nosotros. Otra cuestión, es la jubilación de la madre que una chica que fue mi alumna, fui yo a dar la cara en la ASES para que se lo den y lo hice con ellas y lo voy hacer con todos, yo pongo el cuerpo. No lo hago para que me voten y que no me critiquen lo que no me gustan es que mientan”, manifestó ante los vecinos del lugar.



“Ustedes que viven acá saben cómo es la realidad y más allá de que estuvieron un mes sin ambulancia, nadie se quedó sin poder ir a la ciudad hacerse atender, nos pidieron un odontólogo y en una semana lo trajimos, por eso quiero quede claro que no estamos acá de oportunistas para la campaña. Todo lo que les prometimos lo estamos cumpliendo. Entre ellas, las maquinarias y materiales para realizar las cloacas, sepan que ya lo tenemos, el único inconveniente es donde van a ir a parar los deshechos ya que no podemos largarlos sin tratamiento, por lo tanto necesitamos de una planta que cuesta 8 millones de pesos y estamos a la espera de la autorización de ese dinero”. anunció.



“Yo soy de Labougle no puedo venir a mentirles, las cosas se están haciendo algunas se hacen más rápido que otras. Y queremos marcar la diferencia, yo de acá no me voy a ir nunca porque dentro de cuatro años cuando termine mi segundo mandato voy a volver a dar clases. Les agradezco infinitamente el apoyo que nos dan. La ambulancia es de ustedes cuídenla” finalizó.



Tras ello se hizo entrega de la llave de la ambulancia al chofer que la conducirá.



Y en la oportunidad, Olivieri también agradeció al Director de Hospital Samuel W. Robinson Lic. Raúl Coto quien fue el que dio el último puntapié para que hoy llegue la ambulancia al lugar.



Pedro Silvia miembro de la comisión vecinal de Labougle, agradeció al Intendente Miguel Olivieri por la ayuda brindada, “estamos muy felices porque nos cumplieron un sueño más, después de tantos otros que ya nos cumplieron. Gracias en nombre de todo el pueblo”.





