Dirección de Tránsito Se registraron dos accidentes de tránsito la tarde de este jueves Se registraron dos accidentes de tránsito en horas de la tarde de este jueves. El primero de ellos dejó como saldo a dos personas heridas, el otro provocó sólo daños materiales.



El primer choque ocurrió aproximadamente a las 16:39 horas en la esquina de Eva Duarte de Perón y Bergamini. En el hecho se vieron involucrados un automóvil Chevrolet Corsa dominio PBZ 825 conducido por Ríos Laura Soledad de 33 años de edad quien impactó con una motocicleta Guerrero Trip 110 CC en la que se trasladaba Ojeda José Manuel de 25 años quien iba acompañado de una femenina identificada como Quiroga Mailen. Los ocupantes del rodado menor debieron ser trasladados en ambulancia al hospital para recibir atención médica.

Según información suministrada a MonteCaserosOnline desde la Dirección de Tránsito al momento del impacto la conductora del Chevrolet Corsa circulaba Bergamini de Sur a Norte mientras que el de la moto lo hacía por Eva Duarte de Oeste a Este.



Minutos más tarde, en la intersección de Eva Duarte de Perón y Av. El Libertador se registró el segundo choque, el mismo involucró a un Gol dominio KNJ 090 conducido por Zaivak Zulema y una Pick Up chapa patente VPG 843 en la que se trasladaba Cartel Juan Ramón.



Desde la Oficina de Tránsito indicaron al medio que el choque se produjo en momentos en que el conductor de la Pick Up procedía a salir marcha atrás del estacionamiento en vértice y la conductora del Gol transitaba Eva Duarte de Este a Oeste. En el hecho se registraron sólo daños materiales.





