Lo confirmó el intendente Olivieri El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, no viene a Monte Caseros El Intendente de la ciudad, Miguel Olivieri, indicó a a MonteCaserosOnline que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, no vendrá a Monte Caseros como se había anticipado.

La Empresa TN & Platex inaugurará una marca propia de una prenda de vestir, y para esta inauguración estaba prevista la visita del Presidente de la Nación, pero debido a un cambio de último momento en la agenda, no podrá asistir.



Para ese día está previsto la visita los ministros del interior, Rogelio Frigerio, y de la Producción, Francisco Adolfo Cabrera





Jueves, 31 de agosto de 2017