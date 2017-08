En todo el país La Anmat prohibió la comercialización de dos marcas de mermeladas El organismo dispuso la prohibición en todo el país de dulces de las marcas Radaloe y La Delfina porque no cumplen "la legislación alimentaria vigente"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió hoy la comercialización de varias mermeladas de las marcas Radaloe y La Delfina porque no cumplen "la legislación alimentaria vigente".



El organismo estableció la prohibición en todo el país, el retiro y el decomiso del producto "mermelada de Aloe" de la marca Radaloe (RNPA N° 2200233033, RNE N° 220003965) porque "no cumple la legislación alimentaria vigente".





También estableció la prohibición "en todo el territorio nacional" de la comercialización, el decomiso y la "desnaturalización" de los productos "mermelada de frutilla light", "kinotos en almíbar", "zapallos en almíbar", "mermelada de naranja light" de la marca La Delfina (RNE N° 21113835, elaborado y envasado por: Vázquez Maximiliano J. con domicilio Ruta 11, km 419, Coronda, provincia de Santa Fe) u de "cualquier otro producto elaborado con posterioridad al 29/03/2016 con el RNE citado, "ya que no cumple la legislación alimentaria vigente".



El Registro Nacional de Establecimientos (RNE) es el certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc. El RNE es una constancia de que la empresa fue inscripta en el registro correspondiente y de que está habilitada para desarrollar la actividad declarada.



Textual





Disposición 9575-E/2017



Artículo 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto "Mermelada de Aloe" marca: Radaloe, RNPA N° 2200233033, RNE N° 220003965, así como de todo producto del RNE citado.



Disposición 9573-E/2017



Artículo 1°.- Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos "Mermelada de Frutilla Light", "Kinotos en Almíbar", "Zapallos en Almíbar", "Mermelada de Naranja Light", marca: La Delfina, RNE N° 21113835, elaborado y envasado por: Vázquez Maximiliano J. con domicilio Ruta 11, km 419, Coronda, provincia de Santa Fe, así como de cualquier otro producto elaborado con posterioridad al 29/03/2016 con el RNE citado.



La Nación



Jueves, 31 de agosto de 2017 Volver