Mi Horóscopo Hoy

Aries



Durante esta jornada, su ansiedad y enojo no lo dejarán pensar ni actuar correctamente. Relájese y visualice qué quiere para su vida.

Amor: Será una buena ocasión para acercarse afectivamente a su pareja, siendo tal cual es.

Riqueza: Magnífico día para firmar un contrato o iniciar un trabajo nuevo.

Bienestar: Evite que sus pensamientos se estanquen. Su salud podría resentirse si usted no dice lo que piensa.





Tauro





Etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida. Comience a disfrutar lo que tiene y no se haga tanto problema.

Amor: Mida sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación.

Riqueza: Observe pero no opine. No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado.

Bienestar: Si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno.



Géminis





En este día, sepa que la presencia lunar en oposición podría afectarle su energía natural y se sentirá molesto. Cálmese.

Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas, ya que ha iniciado una nueva relación.

Riqueza: Mida sus comentarios, ya que podrían acarrearle algún problema grave con su jefe.

Bienestar: Época ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad.





Cáncer





Entienda que no es el momento para las vacilaciones. Transitará un periodo de cambios en el que necesitará de toda su capacidad de iniciativa.

Amor: Tómese un tiempo para compartir experiencias con sus seres queridos.

Riqueza: En días, le acercarán una interesante propuesta de un negocio. Acuda a su criterio para saber si le conviene.

Bienestar: Conozca un lugar inspirador. Invite y comparta con alguien su amor por el arte.





Leo





En estos días, finalice sus responsabilidades y tareas, de lo contrario, el fin de semana será difícil y agotador.

Amor: Proyecte con calma. Deberá tomar una decisión importante en el terreno del amor.

Riqueza: No descuide el presupuesto económico, ya que aparecerán cuentas a pagar inesperadas.

Bienestar: Coma con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces.





Virgo





Al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.

Amor: Podrá afianzar más su vínculo si le detalla a su pareja qué le gusta y qué le desagrada de ella.

Riqueza: Despreocúpese, los asuntos comerciales empezarán a estabilizarse y obtendrá sus frutos.

Bienestar: Esta noche, reúnase con aquéllas personas con las que tiene una verdadera afinidad.





Libra





Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad.

Amor: Un amigo que hace tiempo que no ve, lo invitará a salir. Acepte, así revivirán momentos del pasado.

Riqueza: Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Procure no somatizar sus problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión.





Escorpio





Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle.

Amor: Las personas nacidas en este signo, vivirán momentos envidiables en el amor en esta jornada.

Riqueza: Hoy tendrá una tranquila reflexión acerca de sus gastos.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, lo ayudará a combatir su decaimiento.





Sagitario





Transitará un día con altibajos. Procure mantener la calma en caso de que surja algún impedimento, así podrá controlarlos.

Amor: Deje de dudar y propóngale a su pareja vivir en la misma casa.

Riqueza: Si le ha quedado de la semana pasada sin resolver algún trámite, hágalo hoy.

Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud. Tenga cuidado con los excesos alimentarios.





Capricornio





Si realiza un cambio en su vida, sepa que debe ir de a poco. Así puede adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.

Amor: Evite poner en peligro su vínculo amoroso. Hoy las aventuras clandestinas serán una gran tentación.

Riqueza: Si tiene que aceptar una propuesta, escuche su voz interior. Piense bien la respuesta.

Bienestar: En ciertas ocasiones, es mejor callar. Evite dañar los vínculos afectivos.





Acuario





Pronto se sentirá liberado, si se anima y comienza a apartar de su lado a esas personas que le aportan problemas a su vida.

Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera.

Riqueza: Seguramente, algunos asuntos de dinero podrían volver a aparecer y terminar en un problema. Salde la deuda a tiempo.

Bienestar: Evite consumir alimentos con muchas calorías e incluir un alto contenido de proteínas.





Pisicis





No desaproveche las oportunidades que se le presentan en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Amor: Arregle un encuentro con ese amigo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato.

Riqueza: Converse con su socio, así podrán entender el porqué de muchas situaciones.

Bienestar: Será un período óptimo para adelgazar. Encuentre la dieta que mejor le siente para su vida.



