Twitter Susana Giménez negó que vaya a entrevistar a Cristina Kirchner: "Sería traicionar mis principios y mis ideas"

A través de Twitter, la conductora negó el rumor que indicaba que invitaría a la expresidenta a su programa; a su vez, Marcelo Tinelli reveló que él sí está buscando convocarla.



El rumor sonó fuerte ayer: la producción de Susana Giménez se encontraba en arduas negociaciones para llevar a la ex presidente y actual candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner , al living de la diva.



La supuesta visita de la dirigente de Unión Ciudadana al popular programa estaría íntimamente relacionado con el cambio de perfil que le dio a su última campaña política, mostrándose mucho más abierta al diálogo. El tema, de hecho, fue abordado anoche por el periodista Pablo Sirvén en el programa Terapia de Noticias, de la señal LN+.



"Esto es como un gran juego de póquer. Hasta ahora lo concreto es lo siguiente: del lado de Susana dicen que no hay nada... Susana mucha simpatía a Cristina nunca le tuvo, pero también le gusta tener rating", apuntó. "Desmienten categóricamente que haya gestiones del lado de Susana con Daniel Scioli y Los Pimpinela, como había trascendido, pero hoy un referente importante de la provincia de Buenos Aires también le dio crédito a que hay movimientos del lado de Cristina, como sondeando".





Esta tarde, fue la propia conductora quien desmintió categóricamente las negociaciones, y hasta aseguró que llevar a la ex presidente a su living sería una suerte de traición a sus principios e ideas.



"De ninguna manera voy a recibir a la ex presidenta CFK, sería como traicionar mis principios y mis ideas", escribió la diva en Twitter.



En la misma red social, Marcelo Tinelli también se hizo eco del asunto, publicando un mensaje que algunos entendieron como una simple ironía. "Estoy negociando una entrevista con Cristina, sin concesiones", escribió el conductor de ShowMatch, sin dar mayores precisiones.



La Nación



Miércoles, 30 de agosto de 2017