Imágenes Avanzan las obras en el futuro centro comercial Avanzan las obras de refacción en el ex mercado municipal, edificio que se convertirá en el primer centro comercial de la ciudad. En diálogo con MonteCaserosOnline el Intendente Miguel Olivieri se refirió a las remodelaciones que se están llevando a cabo en el lugar y anunció que para el mes de noviembre se completaría la primera etapa.



“Durante el párate de la construcción grande se hicieron los arreglos en sanitarios y cloacas y ahora se continúa con la refacción en el sector interno de los locales y el techo” dijo

Un total de once son los locales que rodean el edificio, “prácticamente todos están reservados por personas que han presentado una nota en la Municipalidad, por lo que creemos que en la medida en que vayamos terminando se irán instalando. Ya hemos encargado también los baldosones para las veredas, pero queremos que esto sea lo último por colocar. También se está revisando el tema de la iluminación para que quede definitivamente terminado” indicó el jefe comunal, señalando que los trabajos están siendo realizados por empresas externas contratadas por el Municipio, las que están avocadas a tareas específicas como ser la colocación del durlock y la confección de los carteles publicitarios, el resto de los trabajos está a cargo de personal de obras y servicios públicos.



Consultado Olivieri dijo que lo que se buscará es que no se repitan los rubros de los comercios, así mismo tampoco se destinarán los locales que rodean el edificio a aquellos comerciantes que se aboquen a mercadería tipo feria, “pretendemos que éstos vayan en el salón central junto a los artesanos, donde habrán locales destinados a ellos, además el lugar contará con un patio cervecero y hamburguesería, peloteros y juegos para chicos”



“Durante este fin de semana y todos los venideros vamos a convocar a artesanos a la Plaza del Niño, con miras, a corto plazo de que se instalen en el salón central de ex mercado” anunció.



Se estima que la obra esté concluida para fines de noviembre “debería estar terminada la parte primaria correspondiente a los locales y la vereda, lo otro iremos concluyendo a medida que nos den los tiempos sobre todo porque el techo mayor del salón hay que cambiarlo completamente, es una inversión bastante grande pero iremos adelantando en la medida de lo posible para que este verano podamos disfrutar de las renovadas instalaciones. El dinero recaudado en los alquileres será volcado en mejoras del predio.



“Con este centro comercial lo que pretendemos es complementar la zona que incluye la terminal, el casino, la plaza del niño, lugares muy visitados por todos los montecasereños y los que vienen de afuera. Pretendemos hacer de este un lugar agradable para el paseo de las familias, apunta a ser un espacio de recreación” concluyó



Miércoles, 30 de agosto de 2017