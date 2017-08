“Se dijo que soy violento. No es cierto" Adrián Navarro, acusado de extorsionador por su ex El actor Adrián Navarro salió al cruce de las acusaciones de su ex pareja Agata Gallardón.



Agata Gallardón acusó al actor Adrián Navarro por extorsión y amenazas: “Me decía que iba a hacer una película para España que era de parejas y que teníamos que filmarnos teniendo relaciones que era el casting, yo no acepté. ¿Así que estás haciendo algunas cosas públicas? Avisame, que tengo unos videítos donde te ves divina”.

El actor respondió en Intrusos: “Ella me contó que consumía cocaína. Que tenía problemas psiquiátricos. Me pidió de hacer alguna nota, diciendo que seamos novios. O ir a eventos a los que no suelo ir”.



“Se dijo que soy violento. No es cierto. Soy temperamental. No soy una persona que bastardea a una mujer. No tengo ningún video de nada para mostrar, como se dijo. No le debo nada, le pagué el celular en su totalidad.



Tengo hijos, que ellos se hayan enterado lo que hago en mi vida íntima no me parece divertido. Dice ser actriz, dice ser modelo. A mí no me consta. ‘Yo quiero ganarme la vida fácil’, me dijo una vez”, continuó.



“Por un lado me gustaba, por el otro me dio pena. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Un médico me recomendó que dé un paso a un costado. Me da mucha vergüenza esto. Es muy feo pasar por esta situación. Que tus hijos pasen por esta situación”, concluyó Navarro.



Fuente: Rating Cero



