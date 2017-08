¿Con ironía? El tuit de Tinelli sobre la supuesta entrevista que Susana le haría a Cristina Kirchner De modo indirecto, el conductor de ShowMatch se refirió a los rumores de una supuesta entrevista que la diva le haría a la ex presidenta en su programa.



Jorge Rial tiró la “bomba” en Intrusos el martes, y las repercusiones llegaron hasta al propio Marcelo Tinelli. El periodista había contado que Cristina Kirchner y Susana Giménez estaban en tratativas para realizar una entrevista en el programa de la diva.

Luego de un día de especulaciones, finalmente fue Susana la que desmintió esa posibilidad. “Sería como traicionar mis principios”, sostuvo en Twitter.







Según afirmó Rial, la ex presidenta quería que la entrevista sea grabada y con preguntas pautadas, mientras que Susana quería un vivo y con la posibilidad de preguntar lo que ella quisiera. Además, la diva habría pedido que, de conceder esa condición a la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, le pediría que participe del sketch de la empleada pública.



Con estos rumores en los medios, horas antes de que escriba Susana en la red social, el conductor de ShowMatch lanzó un mensaje, ¿con ironía?: “Estoy negociando una entrevista con Cristina, sin concesiones”.









